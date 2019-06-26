川習會前 央視新聞聯播痛批龐培歐瘋狂

2019-06-26 01:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在「川習會」即將登場前，央視新聞聯播25日播出環球時報社評文章，毫不客氣地痛批美國國務卿龐培歐：「世界大國中極少出現如此瘋狂的首席外交官」，把美國國務院變成發動對外攻擊的大本營。文章還呼籲全球外交界應鄙視龐培歐的作為，共同討伐之。

龐培歐是目前美國政府對華鷹派代表人物之一。儘管文章是發表在環球時報，但央視在新聞聯播中花了近1分鐘播出社評重點，仍是不多見。

環球時報在社評中指出，龐培歐已成了國際舞台上的一個亂源。近一段時間龐培歐借頻繁出訪製造的機會，「對中國、俄羅斯、伊朗等國左右開弓，極盡抹黑和打壓之能事」。

文章稱，「僅僅在中國方向，他的攻擊性語言完全突破了以往美國對華外交語言體系，使用了各種惡毒字眼。此外他是煽動盟國封堵華為的最活躍說客和威逼者，在攻擊中國涉疆政策方面尤其不遺餘力，在香港等問題上他的所作所為更是越過了盧比孔河（西方諺語：Crossing the Rubicon）。他不是在搞大國博弈，而是成為了反華勢力的一面旗幟。」

環球時報表示，龐培歐用激進行動刺激國際上敵意的增加。「即使對美國新的國家戰略來說，龐培歐也走得太遠了」。美國國家戰略視中國為「戰略競爭者」，但龐培歐把「戰略競爭」偷換成「戰略敵對」，做了煽動美國輿論仇視中國的急先鋒，將一個又一個惡毒的標籤貼到中國身上。