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福建拚金馬小四通 配電工程今年開工

2019-06-26 00:32聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

福建推動與金門馬祖通水、通電、通氣、通橋（小四通）工作取得新進展，現已形成「小四通」初步方案。

據新華社報導，福建省委上月推出「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」（簡稱為42條「實施意見」）。24日，福建省台港澳辦與省發改委、省教育廳聯合舉辦有關42條「實施意見」的情況說明和政策解讀。

福建省重點辦常務副主任江智光在會上表示，在通水上，泉州市及其下轄的晉江市政府已成立向金門供水安全保障工作領導小組，制訂「福建向金門供水安全保障工作方案」，並開展金門供水水源整治。馬祖通水涉及的連江官嶺至黃岐輸水管道工程，已開展設計工作。

在通電上，已明確採用柔性直流輸電系統，相關方案已經國家電網公司論證。涉及福建側的輸配電配套工程已在開展前期工作，爭取部分工程年內核准開工。在通氣上，已初步確定通氣方式，目前正在開展商務合作協商。在通橋上，已進入可行性研究階段。

江智光表示，42條「實施意見」在通水通電通氣通橋的項目建設以及建立「小四通」商談機制等均進行部署，堅持「遠近結合、先易後難、民生優先」。

關於通水，在金門通水方面，要做好金門通水水源地龍湖的環境整治，加強輸水管道維護，從源頭上確保供水安全；在此基礎上，還要建設龍湖水庫與虺湖等聯通工程，為金門通水提供第二水源保障。在馬祖通水方面，將建設黃岐鎮區水廠供水能力提升工程，實現可向馬祖供水船運每天1000噸。同時啟動建設官嶺至黃岐輸水管道，提升向馬祖地區供水能力和保障水平。

關於通電，採用柔性直流輸電系統，分別從廈門翔安、福州連江的220千伏變電站引出經換流後通過海纜與金門、馬祖實現聯網。採用柔性直流輸電系統，能解決兩岸電網頻率不同、電壓等級不同等問題。

關於通氣，按照先船運後管道的方式推動由福建省沿海向金門、馬祖供應天然氣。關於通橋，要加快廈金大橋和福州連江至馬祖通橋的可行性研究。江智光表示，「小四通」實現後，將以最大努力降低金門、馬祖的用水、用電、用氣成本。

金門馬祖福建
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