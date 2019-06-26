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213名台灣大學生 暑假南京實習

2019-06-26 00:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

南京市台辦24日舉行記者會發布消息稱，第四屆「職場直通車—寧台大學生青春修煉營」實習活動，將於7月2日至8月5日在南京舉辦，來自60所台灣高校（大專院校）的213名台灣大學生將參加本次實習活動。

新華社報導，參加本次實習活動的高校分布在台北、新北等15個市縣，包含11名研究生、202名本科生，專業涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學等。期間，東南大學的19名大陸學生將共同參加實習活動。

南京市台辦主任曹勁松表示，本次實習職位包含設計、管理、企劃、營銷、前台、活動執行等諸多類別。台生報名非常火熱，多家實習單位都陸續增加了接納人數。其中，首次來大陸參加活動的同學占比33.6%，首次來南京的占比90.6%。

除在企業實習外，台灣大學生還將走進南京台灣青年創業學院、南京台灣文旅創新學院、對台交流基地、青創園區、美麗鄉村等，體驗原汁原味的「嵌入式」實習。

「我們給實習生安排了金融知識課堂，跟著客戶經理一起拜訪客戶，參加每周例會，還會教他們手工磨咖啡，體驗我們的『咖啡銀行』文化。」台企富邦華一銀行南京分行行長陳光裕說，去年，有10多位台生到他們銀行實習，感覺大家都非常勤奮好學，很多人最後都捨不得離開。未來，希望更多台生到大陸實習就業。

本次實習活動由江蘇省台辦、江蘇省總工會、共青團江蘇省委指導，南京市台辦、南京市總工會、共青團南京市委主辦，福中集團、江蘇紫金農村商業銀行、江寧旅遊產業集團、富邦華一銀行南京分行等28家企業承辦。

「參加實習活動的台灣大學生人數從第一屆的32名到本屆的213名，人數逐年攀升；所在高校由第一屆的18所到本屆的60所，分布面更加廣泛。實習活動對台生吸引力逐漸增強，活動品牌效應逐步顯現。」曹勁松說。

實習大學生高校
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