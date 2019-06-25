G20川習會 環球時報總編：做好談判失敗準備

2019-06-25 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



在外界期待打破貿易戰僵局時，中共鷹派媒體「環球時報」總編胡錫進卻指出，已經為失敗和貿易戰升級做好充分準備。 （觀察者網） 分享 facebook 大陸國家主席習近平與美國總統川普在G20峰會期間會晤已經敲定，在外界期待打破貿易戰僵局時，中共鷹派媒體「環球時報」總編胡錫進卻指出，已經為失敗和貿易戰升級做好充分準備。

胡錫進6月25日凌晨在其推特（Twitter）發文指出，中美目前的氣氛不好，中方的立場是對川習會保持建設性及正面態度，但也充分準備好會談失敗、貿易戰進一步升級。

針對中美貿易戰，胡錫進曾多次發表有爭論性的言論。對於即將舉行的川習會，美國一名高層官員6月24日表示，川普將樂於接受川習會的任何結果；而美方對達成貿易協議的核心要求不變。

有分析認為，美方官員這番表述，實際是展示對談判結果不在乎的姿態，甚至接受談判破裂。

北京時間6月25日，中共官媒新華社消息，中方貿易談判牽頭人劉鶴24日「應約」與美國貿易代表賴海哲、財長米努勤通話。 這是自第11輪中美貿易談判無果以來，劉鶴與賴海哲、米努勤的首次通話。雙方牽頭人按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見，並同意繼續保持溝通。

盡管在上一輪談判期間，中美在知識產權保護、市場准入、雙邊貿易平衡等方面達成初步共識，但在三大問題上仍爭執不下，即中國大陸要求取消加徵關稅；要求採購數字符合實際；要求協議文本平衡，不損害主權和尊嚴。

事實上，在川習會前夕，中美雙方檯面上的態度仍然強硬。美國商務部日前再將5家中國公司和研究機構列入出口管制的實體清單，劍指超級電腦領域。

美國「華爾街日報」另引述知情人士透露，川普政府正考慮是否要求美國使用的5G設備，要在中國境外設計和制造。另外，美國或許會打「香港牌」，美國務卿龐培歐曾指川普將在川習會提及香港人權問題。

中方對此回應稱，雙方都要做出妥協和讓步，並希望美方把中國企業移出實體清單。又強調中方不會允許G20峰會討論香港問題。