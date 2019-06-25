親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

直播／國民黨總統初選國政願景發表會 五位候選人登場

G20川習會 環球時報總編：做好談判失敗準備

2019-06-25 20:11聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

在外界期待打破貿易戰僵局時，中共鷹派媒體「環球時報」總編胡錫進卻指出，已經為失敗...
在外界期待打破貿易戰僵局時，中共鷹派媒體「環球時報」總編胡錫進卻指出，已經為失敗和貿易戰升級做好充分準備。 （觀察者網）
分享
大陸國家主席習近平與美國總統川普在G20峰會期間會晤已經敲定，在外界期待打破貿易戰僵局時，中共鷹派媒體「環球時報」總編胡錫進卻指出，已經為失敗和貿易戰升級做好充分準備。

胡錫進6月25日凌晨在其推特（Twitter）發文指出，中美目前的氣氛不好，中方的立場是對川習會保持建設性及正面態度，但也充分準備好會談失敗、貿易戰進一步升級。

針對中美貿易戰，胡錫進曾多次發表有爭論性的言論。對於即將舉行的川習會，美國一名高層官員6月24日表示，川普將樂於接受川習會的任何結果；而美方對達成貿易協議的核心要求不變。

有分析認為，美方官員這番表述，實際是展示對談判結果不在乎的姿態，甚至接受談判破裂。

北京時間6月25日，中共官媒新華社消息，中方貿易談判牽頭人劉鶴24日「應約」與美國貿易代表賴海哲、財長米努勤通話。 這是自第11輪中美貿易談判無果以來，劉鶴與賴海哲、米努勤的首次通話。雙方牽頭人按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見，並同意繼續保持溝通。

盡管在上一輪談判期間，中美在知識產權保護、市場准入、雙邊貿易平衡等方面達成初步共識，但在三大問題上仍爭執不下，即中國大陸要求取消加徵關稅；要求採購數字符合實際；要求協議文本平衡，不損害主權和尊嚴。

事實上，在川習會前夕，中美雙方檯面上的態度仍然強硬。美國商務部日前再將5家中國公司和研究機構列入出口管制的實體清單，劍指超級電腦領域。

美國「華爾街日報」另引述知情人士透露，川普政府正考慮是否要求美國使用的5G設備，要在中國境外設計和制造。另外，美國或許會打「香港牌」，美國務卿龐培歐曾指川普將在川習會提及香港人權問題。

中方對此回應稱，雙方都要做出妥協和讓步，並希望美方把中國企業移出實體清單。又強調中方不會允許G20峰會討論香港問題。

川習會川普
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

與劉結一見面？ 柯文哲：可能不期而遇

2019-06-25 00:38

對貿戰無感…上海卻為此事哀號！台灣過來人最懂

2019-06-25 11:00

大陸：不允許G20討論香港

2019-06-25 00:28

習近平主持政治局會議審議黨機構條例

2019-06-24 21:41

一帶一路擴及南太 陸委會：對台灣形成競爭

2019-06-24 20:24

雙城論壇僅5名議員到場抽籤 柯P「爆滿說」挨酸膨風

2019-06-24 16:51

加國前駐華大使：中國威脅國際秩序 加將聯手美對付

2019-06-24 16:39

聯合國再下一城 中國農業部副部長屈冬玉掌糧農組織

2019-06-24 16:25

中國外交藍皮書：國際權力東升西降

2019-06-24 16:03

造價近200億中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-24 15:03

外媒猜測：中國096核潛艇 或取消「龜背」

2019-06-24 15:03

雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35

G20峰會 陸外交部：中共將堅定維護多邊主義

2019-06-24 12:26

G20前夕 人民日報：維護國際道義才有共同繁榮

2019-06-24 12:25

陸外交部：G20不會且不允許討論香港問題

2019-06-24 12:25

中共外交部：習近平在大阪期間將與多國領袖會面

2019-06-24 10:33

習隔十年赴日參加G20 非國是純開會

2019-06-24 00:01

雙城論壇 7月4日上海舉行

2019-06-23 23:23

「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒

2019-06-23 17:11

如何讓台灣想統一？陸學者提議：讓福建GDP超台

2019-06-23 15:19

日媒：撐不下了…韓企將生產移出中國 三星開第一槍

2019-06-23 14:12

選擇權論兩岸 馬紹章：承認九二+美國保台 對台最有利

2019-06-23 14:04

美又對5家中企下手 央視回嗆：極限施壓只會適得其反

2019-06-23 12:13

美媒專訪 達賴喇嘛：權力腐蝕了中國共產黨

2019-06-23 11:51

避免影響「川習會」 潘斯再推遲中國人權演講

2019-06-23 11:08

北京宣布 習近平27日赴大阪出席G20峰會

2019-06-23 10:16

平息反送中爭議 傳港府高層考慮與示威者對話

2019-06-23 09:53

移民台灣 再成香港熱議話題

2019-06-22 23:52

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

對貿戰無感…上海卻為此事哀號！台灣過來人最懂

2019-06-25 11:00

一年直降5名 中國城市競爭力台北落第9高雄還排35

2019-06-25 11:09

港深高鐵將「地鐵化」 購票後可選搭任何班次

2019-06-25 10:17

替北韓洗黑錢 3中資銀行遭美點名

2019-06-25 14:24

新聞眼／香港病了 最怕經濟「攞命」

2019-06-25 00:31

大陸首個駐台經貿機構換將 湯軍接棒李榮民

2019-06-25 09:10

雙城論壇再提「兩岸一家親」？柯文哲這麼回

2019-06-25 12:10

大陸：不允許G20討論香港

2019-06-25 00:28

習近平主持政治局會議審議黨機構條例

2019-06-24 21:41

雙城論壇應停辦？丁守中：城市交流不需政治假期

2019-06-25 12:39

一天募到400萬港幣 網民眾籌反送中上全球頭版

2019-06-25 13:52

反送中打國際牌 向G20領袖喊話

2019-06-25 00:26

陸3銀行面臨美方限制 陸反對美長臂管轄

2019-06-25 18:22

與劉結一見面？ 柯文哲：可能不期而遇

2019-06-25 00:38

三星堆博物館 化身青銅器療養院

2019-06-25 01:57

豆腐渣？柬埔寨中資大樓倒塌28死多人傷

2019-06-25 14:12

8,440億 上海減稅降負規模大增

2019-06-25 00:10

在台港人遞陳情書 盼蔡總統錄影片替「反送中」打氣

2019-06-25 11:56

專家：陸自貿試驗區大有可為

2019-06-25 01:58

港律政司長鄭若驊：是否定性暴動不影響律政司檢控

2019-06-24 22:07

港人籌款快速達標 將買外媒廣告籲G20關注逃犯條例

2019-06-25 17:01

G20川習會 環球時報總編：做好談判失敗準備

2019-06-25 20:11

惠台政策有成 湖北台企增26家

2019-06-25 01:58

從香港反送中事件 看梵蒂岡態度微妙轉變

2019-06-25 12:47

劉鶴：科技領域作風要低調 努力突破關鍵技術

2019-06-24 21:41

福建大雨成災 3.5萬人避難

2019-06-25 01:57

上海3年計畫 拚智能乘製造

2019-06-25 01:59

貧困縣4000萬拍戲層層剝削 10萬元導演費付不起

2019-06-25 13:16

15歲女想跳江又不敢 路過男子幫推一把…被控殺人

2019-06-25 13:12

「悲慘世界」名曲遭陸封殺 作詞人：與反送中港人同唱

2019-06-25 16:51

陸打空汙 唐山鋼鐵停限產

2019-06-24 23:19

穩經濟！上海減稅降負1800億人民幣

2019-06-25 01:58

3家中國銀行拒美法院傳召 拖累陸銀股價

2019-06-25 17:03

瘋搶限量球鞋 華人西班牙街頭追逐鬥毆

2019-06-25 14:05

陸學者:適時推動滬台通

2019-06-25 00:10

教廷部長級樞機讚許 香港反送中是為公義抗爭

2019-06-25 08:47

消除國安疑慮 大疆擬在加州組裝無人機

2019-06-25 10:46

貴州男戲耍「笑死」鄰 有罪賠6萬

2019-06-25 13:13

安永：貿易戰打亂台商IPO步調

2019-06-25 16:35

山西臨汾霍州署 古代州級署衙

2019-06-25 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top