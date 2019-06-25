消除國安疑慮 大疆擬在加州組裝無人機

2019-06-25 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美國以國家安全疑慮為由，將禁用大陸製造的無人機，全球最大的商用無人機製造商、深圳大疆創新科技表示，計劃利用公司在加州的一座倉庫組裝無人機，此前部分美國議員提出國家安全方面的疑慮。

路透報導，在美國海關和邊境保護局(CBP)判定大疆無人機的美國生產價值含量符合美國貿易協議法案之後，大疆稱其將在加州喜瑞都組裝Mavic 2 Enterprise Dual無人機。公司方表示，這麼做應可使美國一些政府機構更方便購買無人機。讓更多美國供應商參與該生產線的供應鏈工作，並進一步拓展美國的無人機行業應用市場。

澎湃新聞報導，大疆表示，在2018年啟動這項工作的評估，並於2019年1月在位於加州喜瑞都市（Cerritos）的大疆售後服務中心進行了組裝生產測試。評估與測試的結果非常積極，在下一步準備工作完畢，並獲得美國相關管理部門批准後，大疆創新將在該地點正式建立首個深圳之外的組裝生產線。該生產線將負責組裝部分面向北美市場銷售的「御」Mavic 2行業雙光版（Mavic 2 Enterprise Dual）。

具體工作包括組裝、安裝固件，調試測試，以及打包和物流運輸。按照美國聯邦政府的統計方法，在美國的組裝將占這批產品60%的生產總值，其中包括了當地的人工、基礎設施開支以及來自美國供應商的組件。

大疆方面表示，大疆創新有計劃這一布局不會對大疆創新的其他產品產生影響，該生產線僅組裝「御」Mavic 2行業雙光版一款機型，所組裝的產品全部在北美市場銷售，所以也不會對大疆創新在全球其他區域的經營產生影響。