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習近平主持政治局會議審議黨機構條例

2019-06-24 21:41聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共總書記習近平24日主持中央政治局會議，審議「中國共產黨機構編制工作條例」和「中國共產黨農村工作條例」。會議強調，要推進機構編制法定化。

據新華社，會議指出，「中國共產黨機構編制工作條例」的制定和實施，對於完善黨和國家機構法規制度，推進機構編制法定化，提升機構編制工作水平，具有重要意義。

會議強調，做好新時代機構編制工作，要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持機構編制工作服務於黨和國家事業大局，以完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，以推進黨和國家機構職能優化協同高效為著力點，完善機構設置，優化職能配置，提高效率效能，為決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力製度和組織保障。

會議要求，各級黨委（黨組）要高度重視機構編制工作，加強組織領導，各級黨委組織部、編辦要協助黨委抓好統籌協調、督促指導，加強配套法規制度建設，相關職能部門要密切配合、分工協作。

會議指出，制定「中國共產黨農村工作條例」，對加強黨對農村工作的全面領導，鞏固黨在農村的執政基礎，確保新時代農村工作始終保持正確政治方向，具有十分重要的意義。

會議強調，堅持農業農村優先發展，堅持多予少取放活，推動城鄉融合發展，集中精力做好脫貧攻堅工作，走共同富裕道路。要加強農村黨的建設，把農村基層黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員服務群眾、推動改革發展的堅強戰鬥堡壘，發揮黨員先鋒模範作用，讓基層黨組織和基層幹部更好服務群眾，真正為群眾排憂解難。

習近平主持政治局會議審議「中國共產黨機構編制工作條例」，要求推進機構編制法定化。...
習近平主持政治局會議審議「中國共產黨機構編制工作條例」，要求推進機構編制法定化。（央視網）
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