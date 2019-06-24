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加國前駐華大使：中國威脅國際秩序 加將聯手美對付

2019-06-24 16:39世界日報 中國新聞組／北京24日電

美國之音引述香港南華早報報導，加拿大前駐華大使、多倫多大學全球事務學院高級研究員馬大維（David Mulroney）受訪時指出，加拿大將與美國共同維護以規則為基礎的國際秩序，聯手對付中國。馬大維表示，「中國在很長一個時期中都被允許搭便車，這個時期快要結束了。」

報導指出，馬大維認為，加拿大與中國之間緊張關係的核心在於是否遵守國際秩序，「加拿大與中國之間產生的危機，其實是世界各地、很多地區都出現的一系列爭議之一，實質是涉及中國對以規則為基礎的國際秩序的明顯蔑視。」

馬大維表示，「中國現在對加拿大幫助建立的以規則為基礎的國際秩序構成的威脅越來越大」，加拿大將與美國共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗中國威脅。他說，加拿大與中國之間的危機，使得加拿大尋求強化與美國之間的關係。

馬大維說，「我認為我們已經進入了一個拐點。加拿大幾乎肯定將把非關鍵的『全面接觸』轉變為更為仔細權衡的接觸，後者更有利於在危險和機會之間做出平衡」。

南華早報援引新華社報導稱，中國將停止從加拿大Frigo Royal公司進口豬肉，理由是豬肉中發現了一種瘦肉精（ractopamine）。報導說，中國今年4月份已經以進口標籤問題為由，停止從另外兩家加拿大公司進口豬肉。

加拿大總理杜魯多日前在華盛頓對美國總統川普說，希望川普在日本20國集團（G20）峰會上會晤中國國家主席習近平時，能夠提出中國拘留兩名加拿大公民的問題。川普保證，會「盡全力」幫助加拿大解決與中國的問題。

加拿大前駐華大使、多倫多大學全球事務學院高級研究員馬大維（David Mulro...
加拿大前駐華大使、多倫多大學全球事務學院高級研究員馬大維（David Mulroney）。 路透
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