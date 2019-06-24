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聯合國再下一城 中國農業部副部長屈冬玉掌糧農組織

2019-06-24 16:25世界日報 中國新聞組／北京24日電

中國農業農村部副部長屈冬玉。 美聯社
中國農業農村部副部長屈冬玉。 美聯社
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聯合國糧食及農業組織23日選舉中，中國農業農村部副部長屈冬玉以高票當選為新一任總幹事，並成為該組織歷史上的首位中國籍總幹事。屈冬玉力壓法國與喬治亞候選人，191張選票中獲得108票，任期為今年8月1日至2023年7月31日。

總部設於布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）分析家高恩（Richard Gowan）說：「北京過去幾年施力甚深，以在聯合國拿下更多高階職位。」

一位歐盟分析人士投票前對法新社表示，傳統上中國十分重視聯合國涉及經濟及社會領域發展的問題，尤其糧食與農業的問題更是中國的重中之重。在這一背景下，由於另外一個國際組織──國際食品計畫機構，傳統上屬於美國統領領域，在此情況下，糧農組織對中國非常有吸引力。

這位分析人士補充，現在中國特別關心如何強化在聯合國的存在，尤其是在聯合國如何取得更多的高級崗位。專家觀察到，在諸多聯合國分支組織等機構選舉時，中國非常積極。

中國目前已經取得國際民航組織、聯合國工業發展組織、國際電信聯盟的秘書長，另外一名中國人由聯合國秘書長直接任命，目前領導著聯合國社會經濟部。

糧農組織成立於1945年，總部設在義大利羅馬，是聯合國系統中專門的農業機構，在全球糧農政策交流、標準制定、信息統計等方面具有重要影響力。

美國之音報導，聯合國今年3月發布消息，糧農組織將在6月選舉新一任總幹事，候選人除屈冬玉之外，還包括美國支持的喬治亞農業部長大衛基爾瓦利澤，以及歐盟支持的前法國農業部負責人凱瑟琳卡特琳。屈冬玉是首位來自共產黨國家的聯合國糧農組織總幹事，將接任巴西的總幹事何塞格拉齊亞諾達席爾瓦的職位，任期為四年。

屈冬玉1963年出生，畢業於荷蘭瓦赫寧根大學遺傳育種專業，具有遺傳育種博士學位。他在過去20多年裡一直從事馬鈴薯遺傳育種和生物技術研究工作，曾經獲得「世界馬鈴薯產業傑出貢獻獎」。

另據新華社報導，屈冬玉長期從事農業農村工作，在政策規畫、行政管理、改革創新、國際合作等方面擁有豐富實踐經驗，曾擔任寧夏回族自治區副主席、中國農業科學院副院長等職務。

聯合國北京
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