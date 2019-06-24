中國外交藍皮書：國際權力東升西降

2019-06-24 16:03 世界日報 中國新聞組／北京24日電



中國外交部所屬智庫近日發表外交藍皮書稱，當前國際權力出現「東升西降、南升北降」大勢；而美國利用超強實力實施強權政治，試圖鞏固其霸權地位，導致激烈的大國博弈和全球化逆流。

中央社引述光明日報報導，中國國際問題研究院近日發布「國際形勢和中國外交藍皮書（2019）」稱，當前國際格局雖仍保持「一超多強」態勢，但「一超」弱化，「多強」分化的趨勢明顯。

藍皮書稱，這樣的趨勢表現在三方面：第一，國際力量對比東升西降、南升北降大勢難逆，「國際權力日益由西向東轉移」。

第二，西方壟斷國際事務的局面難以為繼，新興市場國家和開發中國家的國際地位和話語權不斷提升。

第三，新一輪技術革命有利於非西方國家抓住機遇後來居上，撬動大國實力。

藍皮書指出，美國在此背景下，率先進行戰略調整，試圖重構國際秩序，「利用超強實力赤裸裸地實施強權政治，藉此鞏固其一超獨霸地位」。

藍皮書認為，美國的戰略調整，導致大國在經貿、科技、安全、規則與秩序、地區與多邊外交領域的博弈空前激烈；歐盟、俄羅斯、日本和印度也加快對外政策調整。

藍皮書也表示，美國戰略調整導致保護主義、民粹主義盛行，全球化遭遇逆風，多邊主義和自由貿易體制受到嚴重衝擊，世界經濟下行壓力增大，全球治理機制面臨「分裂化」、「陣營化」風險。

藍皮書強調，中國以自身的持續穩定發展，和負責任的大國外交舉措向世人表明，「中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」。