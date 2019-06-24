親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

外媒猜測：中國096核潛艇 或取消「龜背」

2019-06-24 15:03世界日報 北京24日電

096核潛艇大改 或取消「龜背」 路透社
096核潛艇大改 或取消「龜背」 路透社
分享

巨浪3導彈的試射讓外界再次將目光聚焦中國新一代核潛艇。外媒報導，中國096核潛艇或取消「龜背」設計。

外媒報導稱，中國096型戰略核潛艇也正已處於最後的定型階段。與目前094型核潛艇不同的是，096型核潛艇由於中國的技術進步將取消目前明顯的龜背設計，從而達到美軍俄亥俄級核潛艇的水平。

分享

港大公報報導，北京大學海洋戰略研究中心主任胡波撰文稱，1991年服役定型的巨浪1，雖然解決了中國潛射戰略導彈的有無問題，但是性能不佳。092型和巨浪1的組合僅僅是解決了從無到有的問題，其戰術與技術指標相對較低，並不具備戰略威懾能力。

網路媒體稱，現役的094型核潛艇，很多軍迷都會因為其龜背而質疑其性能，其實這是因為當時技術實力不足，但又要裝備巨浪2而進行的妥協。

096核潛艇大改 或取消「龜背」 (取材自前瞻網)
096核潛艇大改 或取消「龜背」 (取材自前瞻網)
分享

如今，中國不但新一代反應堆技術已經成熟，還有了8萬噸世界最大的鍛造油壓機，而且製造的超級鋼屈服強度可以達到2000兆帕，這些都屬於世界最頂級的水平。

此外，巨浪3導彈雖然基於東風41技術射程超過1萬公里，但其彈體長度和直徑相比巨浪2並沒有明顯的變化，這讓096型核潛艇不需要增加龜背就能夠搭載24枚巨浪3導彈。

巨浪3攜10核彈頭 射程1.2萬公里

軍事專家分析認為，巨浪3可攜帶10枚核彈頭，射程可超過1萬2000公里。香港大公報報導，專家指出，巨浪3擁有多彈頭分導技術，突防能力更強，可精準打擊全球任何戰略目標，將令解放軍具備真正的洲際打擊能力，實現中國三位一體戰略核力量的一次重大突破。

大公報引述知名軍事專家宋忠平分析，巨浪3實際上應該和東風系列導彈具有很強的技術相關性，應該是一套技術，兩個應用。他認為，巨浪3最大的優勢就是可以實現超遠距離的打擊，即具備1萬公里以上的真正的洲際打擊能力，並且擁有更強的突防能力，而且實現了多彈頭分導技術。這實際上就讓巨浪3具備更強的實際威懾能力，同時也是三位一體戰略核力量的一個重大突破。

導彈北京大學港大
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35

中共外交部：習近平在大阪期間將與多國領袖會面

2019-06-24 10:33

中國外交藍皮書：國際權力東升西降

2019-06-24 16:03

造價近200億中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-24 15:03

G20峰會 陸外交部：中共將堅定維護多邊主義

2019-06-24 12:26

G20前夕 人民日報：維護國際道義才有共同繁榮

2019-06-24 12:25

陸外交部：G20不會且不允許討論香港問題

2019-06-24 12:25

習隔十年赴日參加G20 非國是純開會

2019-06-24 00:01

雙城論壇 7月4日上海舉行

2019-06-23 23:23

「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒

2019-06-23 17:11

如何讓台灣想統一？陸學者提議：讓福建GDP超台

2019-06-23 15:19

日媒：撐不下了…韓企將生產移出中國 三星開第一槍

2019-06-23 14:12

選擇權論兩岸 馬紹章：承認九二+美國保台 對台最有利

2019-06-23 14:04

美又對5家中企下手 央視回嗆：極限施壓只會適得其反

2019-06-23 12:13

美媒專訪 達賴喇嘛：權力腐蝕了中國共產黨

2019-06-23 11:51

避免影響「川習會」 潘斯再推遲中國人權演講

2019-06-23 11:08

北京宣布 習近平27日赴大阪出席G20峰會

2019-06-23 10:16

平息反送中爭議 傳港府高層考慮與示威者對話

2019-06-23 09:53

移民台灣 再成香港熱議話題

2019-06-22 23:52

習近平計劃 明年春訪日

2019-06-22 16:37

川普一定大發雷霆…習近平打北韓牌？要冒巨大風險

2019-06-22 16:16

習近平送北韓「大禮包」：大米、肥料、中國遊客…

2019-06-22 16:16

日美聯手南海軍演 陸媒批：區域安全帶來新的不確定性

2019-06-22 16:11

中國聯手東南亞5國 救回千餘遭拐賣外籍女

2019-06-22 15:48

《神隱少女》大陸首映 票房完勝《玩具4》兩倍

2019-06-22 12:56

陳明通會金門縣長：小四通無急迫性

2019-06-21 23:59

我駐港澳代表 7月起都懸缺

2019-06-21 23:59

新聞觀察／陸在G20 多一張籌碼

2019-06-21 23:59

習送北韓：大米、肥料跟陸客

2019-06-21 23:55

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒

2019-06-23 17:11

家樂福中國8成股權 蘇寧易購48億人民幣買下

2019-06-23 22:37

北京不想港人知道的軟肋——獨立關稅區地位

2019-06-24 10:40

習隔十年赴日參加G20 非國是純開會

2019-06-24 00:01

大阪G20峰會期間 北京不容許討論香港

2019-06-24 11:00

反送中抗爭遭警方包抄放「毒煙」 市民斥：集體謀殺

2019-06-23 19:15

蘇寧斥資220億 收購中國家樂福80%股權

2019-06-24 00:03

5天經歷兩震！他第一次慌張逃跑第二次卻超淡定

2019-06-23 19:07

中共外交部：習近平在大阪期間將與多國領袖會面

2019-06-24 10:33

親中建制派人士：北京對林鄭月娥 信任沒變

2019-06-23 18:17

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28

中共駐英大使：港府已暫停修例 籲港人積極回應港府

2019-06-24 10:14

多項訴求無回應 港人擬發起不合作運動

2019-06-24 11:10

香港前高官連署 促撤逃犯條例

2019-06-23 23:54

黃之鋒：示威無任何單位發起 無人可作對話代表

2019-06-24 10:03

談華為爭議 中共駐英大使：北京從未使用科技監控人民

2019-06-24 10:24

58台灣青年 登陸考社工證

2019-06-24 02:19

華為手機未送達美國 中媒：聯邦快遞稱運作出錯

2019-06-23 18:16

兩岸微流行／健身餐 外賣大黑馬

2019-06-24 00:06

中國家樂福連年虧損 低價出售給蘇寧

2019-06-23 23:23

蘇寧收購中國家樂福80%股權 股漲慶賀

2019-06-24 10:15

聯邦快遞誤送包裹 陸官媒：或列入「不可靠實體清單」

2019-06-24 13:36

消息人士：港府高層擬與示威者對話 但意見分歧

2019-06-23 21:07

32名卸任港府高官議員連署 要求撤回修例

2019-06-23 22:18

山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26

大陸．資金．對策／台灣居民大陸境內人民幣涉匯分析

2019-06-23 23:23

紀檢官員搞大情人肚 外甥當煙霧彈娶了她

2019-06-24 13:06

雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35

陸外交部：G20不會且不允許討論香港問題

2019-06-24 12:25

情勢暫緩 香港政府總部重新開放

2019-06-24 09:57

工業互聯網 網攻直達生產線

2019-06-24 02:20

廣西「東融」國際化 台青在澳門推介南寧

2019-06-24 09:29

高盛：川習會前 可做空離岸人民幣

2019-06-23 23:23

粵搶人才出招 大灣區優惠個稅

2019-06-24 02:20

空汙嚴重 鋼鐵重鎮河北唐山擴大停限產

2019-06-24 14:46

猴王競技 「大聖」忙自拍

2019-06-24 02:20

G20峰會 陸外交部：中共將堅定維護多邊主義

2019-06-24 12:26

樂視網起訴旗下汽車、網路公司

2019-06-24 14:06

外媒猜測：中國096核潛艇 或取消「龜背」

2019-06-24 15:03

驚！眼看3歲娃墜樓 貴州男3秒衝上前徒手接…

2019-06-24 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top