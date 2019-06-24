外媒猜測：中國096核潛艇 或取消「龜背」

2019-06-24 15:03 世界日報 北京24日電



096核潛艇大改 或取消「龜背」 路透社 分享 facebook

巨浪3導彈的試射讓外界再次將目光聚焦中國新一代核潛艇。外媒報導，中國096核潛艇或取消「龜背」設計。

外媒報導稱，中國096型戰略核潛艇也正已處於最後的定型階段。與目前094型核潛艇不同的是，096型核潛艇由於中國的技術進步將取消目前明顯的龜背設計，從而達到美軍俄亥俄級核潛艇的水平。

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香港大公報報導，北京大學海洋戰略研究中心主任胡波撰文稱，1991年服役定型的巨浪1，雖然解決了中國潛射戰略導彈的有無問題，但是性能不佳。092型和巨浪1的組合僅僅是解決了從無到有的問題，其戰術與技術指標相對較低，並不具備戰略威懾能力。

網路媒體稱，現役的094型核潛艇，很多軍迷都會因為其龜背而質疑其性能，其實這是因為當時技術實力不足，但又要裝備巨浪2而進行的妥協。

096核潛艇大改 或取消「龜背」 (取材自前瞻網) 分享 facebook

如今，中國不但新一代反應堆技術已經成熟，還有了8萬噸世界最大的鍛造油壓機，而且製造的超級鋼屈服強度可以達到2000兆帕，這些都屬於世界最頂級的水平。

此外，巨浪3導彈雖然基於東風41技術射程超過1萬公里，但其彈體長度和直徑相比巨浪2並沒有明顯的變化，這讓096型核潛艇不需要增加龜背就能夠搭載24枚巨浪3導彈。

巨浪3攜10核彈頭 射程1.2萬公里

軍事專家分析認為，巨浪3可攜帶10枚核彈頭，射程可超過1萬2000公里。香港大公報報導，專家指出，巨浪3擁有多彈頭分導技術，突防能力更強，可精準打擊全球任何戰略目標，將令解放軍具備真正的洲際打擊能力，實現中國三位一體戰略核力量的一次重大突破。

大公報引述知名軍事專家宋忠平分析，巨浪3實際上應該和東風系列導彈具有很強的技術相關性，應該是一套技術，兩個應用。他認為，巨浪3最大的優勢就是可以實現超遠距離的打擊，即具備1萬公里以上的真正的洲際打擊能力，並且擁有更強的突防能力，而且實現了多彈頭分導技術。這實際上就讓巨浪3具備更強的實際威懾能力，同時也是三位一體戰略核力量的一個重大突破。