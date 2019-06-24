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聯邦快遞誤送包裹 陸官媒：或列入「不可靠實體清單」

2019-06-24 13:36聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸官媒環球時報指出，受華為包裹事件影響，聯邦快遞(FedEx)可能會被列入大陸的「不可靠實體清單」，大陸網友不接受聯邦快遞的再次道歉。

距離聯邦快遞上次為「誤送」華為包裹道歉還不到一個月，其周日又稱，因操作失誤導致華為包裹被禁止寄往美國，「聯邦快遞可以接受和運送所有華為產品，但被列入美國實體清單的華為實體除外。」

聯邦快遞回應稱，有關包裹被錯誤退回給寄件人，公司為這次操作失誤道歉。同時，一份法庭文件顯示，華為已經於周五起訴美國商務部，質疑公司從中國運往美國的相關設備是否在美國出口管制條例的管轄範圍內。

文件顯示，2017年華為將包括一台計算機服務器和一台以太網交換機(Ethernet Switch)在內的電信設備，從大陸運往加利福尼亞一家實驗室檢測，完成檢測後計劃將設備運回大陸，但這些設備隨後在阿拉斯加州被扣押，而且迄今為止仍未作出是否需要出口許可的決定。華為認為這些設備在美國境外生產、且會被運回原產國，因此無需出口許可。

路透報導，此前聯邦快遞將兩個寄給華為亞洲地址的包裹轉運至美國，並試圖改變另外兩個包裹的運輸路徑，且沒有給出具體解釋。大陸國家有關部門隨後對聯邦快遞未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序，已經於6月14日向聯邦快遞（中國）有限公司送達詢問通知書。

隨後，大陸商務部表示，將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對大陸企業實施封鎖或斷供、嚴重損害大陸企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。

聯邦快遞（FedEx）因「誤送」華為包裹，可能會被大陸官方列為「不可靠實體清單」...
聯邦快遞（FedEx）因「誤送」華為包裹，可能會被大陸官方列為「不可靠實體清單」。照片／美聯社
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