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王受文：中美在貿易談判中應互相做出讓步

2019-06-24 12:47聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今天上午表示，中美經貿談判團隊正在進行磋商，為中共國家主席習近平和美國總統川普在廿國集團G20峰會的會面做準備，他呼籲，中美雙方在貿易談判中應互相做出讓步。

王受文上午在中共外交部G20吹風會上表示，目前全球經濟面臨複雜嚴峻的形勢，特別是單邊主義、保護主義愈演愈烈，加劇了全球貿易的緊張局勢，導致了貿易投資的增速放緩，為世界經濟增長帶來了很大的不確定性。

他指出，中方將推動G20峰會凝聚更多共識，包括建設性地推動世貿組織（WTO）的必要改革，以增强其有效性和權威性；WTO面臨許多深層次的挑戰，中國支持WTO的正常運作和改革。

王受文不指名的批評美國。他說，中國認為個別國家奉行單邊主義和保護主義，濫用貿易救濟措施和國家安全例外，對貿易夥伴施以加征關稅，可以說構成了對全球貿易投資和世界經濟增長的嚴重威脅。

他指出，中方願與各方一道堅持開放的政策取向，為各國企業和投資者構建自由公平、非歧視透明和可預見的穩定貿易投資環境努力；中方期望G20峰會對促進多邊主義和反對貿易保護主義發出清晰訊號。

他在答記者問時稱，希望美國秉持自由貿易的精神，解除對中國企業的單邊措施。

美國商務部週五表示，將多家從事軍事用途超級電腦研發的中國大陸公司和一家隸屬於中國政府的機構列入國家安全「實體清單」，此舉將禁止這些實體在未經美國政府準予的情况下購買美國零件。

中共央行副行長陳雨露則表示，目前全球經濟金融的不確定性在明顯上升，主要發達經濟體的貨幣政策轉向的迹象更加明顯，但與此同時，危機以後很多國家的政策空間已經减少，應對經濟大幅下行的空間有限。

陳雨露表示，中方期待G20大阪峰會推動綠色金融的發展，願同其他G20成員合作推動綠色金融。他指出，中方一貫支持一個强有力的、以份額為基礎的資源充足的國際貨幣基金組織（IMF），推動IMF改革，完善國際貨幣體系。

中共商務部副部長王受文稱，現在，中美經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正在就下一...
中共商務部副部長王受文稱，現在，中美經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正在就下一步的溝通問題進行討論。（香港大公網資料照片）
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