G20前夕 人民日報：維護國際道義才有共同繁榮

2019-06-24 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共中央機關報「人民日報」今天以「鐘聲」為筆名發表文章，再次批評美國的單邊主義。文章抨擊美國部份人士盲目信奉極端利己主義，破壞全球治理體系。必須繼續高舉聯合國多邊主義旗幟，才能應對全球性挑戰。

文章指出，過去一年多來，美國四處挑起貿易摩擦，自己卻成了單邊主義和貿易保護主義政策的最大受害者。隨著廿國集團領導人大阪峰會臨近，美國外交關係委員會網站有文章強調，美國一些人對貿易的態度給大阪峰會帶來了壓力。美國政策與廿國集團傳統上，對低關稅及世界貿易組織的支持相牴觸。

文章稱，美國的單邊主義思維不斷上升，使一些美國人立場進一步倒退，又提到華盛頓一些人在處理外交問題的心態是「美國強大，所有人都要讓路」，但世界並不是一個單純氣力的搏鬥場，批評美國一些人盲目信奉極端利己主義，破壞全球治理體系，世界對此普遍擔憂和同聲譴責。

文章指出，國際體系對規則的需求沒有減弱，反而在不斷增強。當前，全球熱點問題此起彼伏、持續不斷，氣候變化、網路安全、難民危機等非傳統安全威脅持續蔓延，沒有哪個國家可以憑一己之力解決這些問題，有效應對挑戰離不開各國在制度規則框架內的攜手合作。

至於需要建立怎樣的國際規則體系，世界各國有廣泛共識日。包括堅持共商共建共享的全球治理觀，堅持全球事務由各國人民商量著辦，積極推進全球治理規則民主化；同時繼續高舉聯合國多邊主義旗幟，充分發揮世界貿易組織、國際貨幣基金組織、世界銀行、廿國集團等多邊機制的建設性作用，才能應對全球性挑戰。