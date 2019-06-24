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多項訴求無回應 港人擬發起不合作運動

2019-06-24 11:10聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

繼上周五大批市民示威阻礙部分政府部門運作，有香港市民擬今（24）日再度發起不合作運動，聲稱會以不影響法院、醫院、消防及救援情况下，癱瘓政府部門運作。多個群組及論壇流傳相關行動的資料及文宣，其中有文宣表明「6．24接放工」，召集市民今晨10時半在金鐘政府總部外集合，上午11時行動。

香港明報報導，「6．24接放工」行動的出席人數及參加意向，尚不明確。警方表示，長時間有於政府總部及特首辦附近範圍部署人手，警方不可假定示威者行動不和平，會採防守策略，出現衝擊才會行動。

民間提出多項訴求，包括撤回修例、撤銷對示威者的檢控、成立獨立調查委員會徹查並追究警員涉過度武力、撤回對本月12日衝突的「暴動」定性、要求特首林鄭月娥下台，政府至今無承諾上述任何一個訴求。

對於與政府對話的可能性，中文大學學生會會長蘇浚鋒表示，今次示威並無「大台」，政府應與示威者直接溝通，但若政府有意與大專學界對話，他亦持開放態度。他強調對話前提是政府必須回應訴求，包括撤回修例，並認為對話必須有公眾參與。

香港眾志主席林朗彥認為民間訴求已非常清晰，「看不到訴求上有任何折衷方案的可能」，故認為現時與政府對話不會有意義，促請政府盡快以切實行動回應市民的訴求。青年新政召集人梁頌恆說，政府自提出修例以來，過去4個月都有機會與市民對話，但政府一直拒聽意見。他說民間訴求非常清晰，不論情理或法律上都可行，若政府仍無法落實，「對話也沒意思」。

政府尋覓出路同時，民間亦關注反修例行動未來發展。有連登網民昨午在立法會示威區發起討論會，逾50名市民出席。有參與討論會的市民認為，現時政府「冷處理」所有示威行動，擔心示威者再圍堵政府大樓，將會失去民心，故認為需構思新行動迫使政府不能再「冷處理」。另有市民認為上周五「快閃占領」的目標清晰，能短期癱瘓政府運作，但必須小心計劃能夠清楚表達訴求的行動。

香港民間提出多項訴求，包括撤回修例、撤銷對示威者的檢控、成立獨立調查委員會徹查並...
香港民間提出多項訴求，包括撤回修例、撤銷對示威者的檢控、成立獨立調查委員會徹查並追究警員涉過度武力、撤回對本月12日衝突的「暴動」定性、要求特首林鄭月娥下台，政府至今無承諾上述任何一個訴求。照片／法新社
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