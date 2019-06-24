習川交鋒前夕 陸官媒放話：不衝動也不幻想

2019-06-24 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國家主席習近平與美國總統川普即將在日本大阪會面，在此之前，美國商務部宣布將5家中國公司列入實體清單，大陸官媒環球時報社評指出，要冷靜面對美國施壓，不衝動也不幻想。

社評指出，中國不向美方做原則讓步的意志越來越堅定，整個中國社會在拋棄各種幻想，把做好自己的事情、全面壯大中國的科技和經濟實力看成對美關係必須擁有的起點，美國的最新行動無疑將強化中國人的這一認識。

社評稱，中國採取的是理性務實態度，既要堅定地守護原則，也不拒絕必要的妥協，一切以怎麼能促進中國的整體利益為出發點。但中國不會為了達成協議而達成協議，把得一時之安當作目標。

社評坦言，中國的人均GDP目前只有不到美國的1/6，中國還有很多落後地區和不富裕的人群，中國的科技進步是改善全體人民生活水平不可缺少的努力方向。

社評認為，中國人口規模龐大，潛在市場和對先進技術的孵化能力都是無限的。美國可以給中國製造一時的困難，但只要中國的內在組織不斷合理化，各種潛力持續得到釋放，中國突破美方設置的關鍵技術屏障就有了源源不斷的動力。

社評說，中國社會需要高度冷靜，對中國在第二大經濟體的位置上遭到美國遏制的現實不怨天尤人，也不衝動地動輒要「豁出去了」。美國選擇了它與中國繼續打交道的方式，中國沒有能力短期內改變它的新對中路線，中國只有以變應變，實事求是地調整戰略。