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選擇權論兩岸 馬紹章：承認九二+美國保台 對台最有利

2019-06-23 14:04聯合報 記者羅印冲╱即時報導

海基會前副董事長馬紹章最近撰文，以選擇權概念分析兩岸關係。他認為，兩岸關係耍辣容易，沉著冷靜難，但要為台灣打好算盤，卻唯有沉著冷靜才能看得遠、算得精。

選擇權的概念一般用在金融或企業決策上，主要是針對未來市場的判斷所做的一種交易或決策。未來是不確定的，企業有時採避險的方法以減少損失，有時則是利用選擇權，讓自己未來有更多的選擇空間。

馬紹章指出，從兩岸的角度來看，還是脫離不開美中台的三角關係，對台灣來說，所謂的選擇權，必然牽涉到美國與中國大陸的政策。

他認為，此時此刻，台灣最重要的選擇權是九二共識，而未來影響台灣最大的則是美國的對台戰略思維，究竟是保台還是棄台。

在圖二「台灣的選擇權」中，橫軸九二共識，縱軸是美國未來對台政策，有四個象限。象限Ａ是台灣承認九二共識且未來美國繼續保台政策；象限Ｂ是台灣拒絕九二共識且未來美國仍繼續保台政策；象限Ｃ是台灣承認九二共識，但美國改為棄台政策；象限Ｄ則是台灣拒絕九二共識，且美國改為棄台政策。

馬紹章指出，未來美國對台政策不外是保台與棄台兩個大選項；對台灣而言，最值得關切的有三個價值：時間、機會與安全。所謂的時間是指台灣能夠維持多久的兩岸分治狀態，或者能維持多久現在的生活方式，時間愈長對台灣愈有利。至於機會，則是指台灣經濟發展的機會多寡與國際活動空間大小，同樣的，機會也是愈多愈好。最後則是安全，是指台灣是否可能面臨軍事上的衝突。

從台灣進行選擇之後，未來美國對台政策變化下，來看台灣這三個價值所受到的影響。每一項價值的多寡以加號（＋）來表示，最多為三個，最少為一個，雖不是精確的量化，卻可做為比較之用。

馬紹章分析，象限Ａ是承認九二共識，且美國仍繼續其保台政策，在此一象限中，時間機會和安全都是三個＋。就時間言，大陸比較沒有統一的急迫感，也沒有反台獨的壓迫感，且美國仍繼續保台，台灣可獲得最長的時間。就機會言，兩岸關係和緩，交流與合作不僅限制少，台灣可以參與更多國際貿易協議，也可避免在中美之間選邊站的風險。就安全言，大陸既無統一急迫感，又有美國保台，台灣的安全也是四個象限中最高者。

在承認九二共識情況下，如果美國未來從保台轉為棄台（即象限Ｃ），時間、機會與安全三個價值全部都降低，與Ａ象限比，皆為兩個加（＋）。

在拒絕九二共識的情況下，美國如果仍繼續保台政策（象限Ｂ），但由於兩岸關係緊張，中國大陸在台灣週邊的軍事活動日增，安全頂多為兩個加(＋)。至於機會，已減為一個加（＋），主要是中國大陸必會採取壓制性手段，這也是民進黨2016年執政後的景況。最後，台灣能維持所謂現狀的時間，也會隨之縮短，只剩兩個加（＋）。

四個象限中以Ｄ象限最差，亦即台灣拒絕九二共識的情況下，美國未來從保台改為棄台。在此一象限中，台灣的時間、機會與安全都只有一個加（＋），因為既沒有美國的靠山支持，而大陸又採壓制性政策。

馬紹章說，四個象限中，Ｂ象限與Ｃ象限的比較也可以看出，二者在時間和安全這兩項都是兩個加（＋），Ｂ象限的機會雖然也是兩個加(+)，但Ｃ象限則是三個加（＋）。換言之，承認九二共識的最壞情況仍比拒絕九二共識的最佳情況，對台灣更有利。

他認為，在中共和平統一的大政方針之下，對台灣而言，時間與機會才是台灣未來選擇空間大小的關鍵。台灣的未來，美國的政策固然重要，但台灣本身的實力也不容輕忽，這是我們面對大陸時唯一掌握在自己手中的籌碼。台灣實力愈強，談判的籌碼愈多，但壯大實力，需要機會與時間，而且要懂得利用機會與時間，讓其發揮最大效用。這才是政府戰略思考應該著力之處。

前海基會副董馬紹章用選擇權概念分析兩岸關係。(馬紹章製圖)
前海基會副董馬紹章用選擇權概念分析兩岸關係。(馬紹章製圖)
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