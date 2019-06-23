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日媒：撐不下了…韓企將生產移出中國 三星開第一槍

2019-06-23 14:12世界日報 編譯易起宇／綜合報導

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國 路透社
撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國 路透社
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日經新聞報導，南韓企業三星電子、現代汽車、起亞汽車和樂金電子正在將生產移出中國，以減少對中國的過度依賴，避免受到當地競爭、地緣政治衝突和經濟逆風的打擊。一名經常與南韓企業商務往來的日本金融機構消息人士表示：「這些企業會撐這麼久才做出決定，或許是怕給中國政府留下壞印象，但現在已經撐不下去了。」

報導指出，三星為這波風潮開下了第一槍。隨著三星手機近年在中國的銷量不斷下滑，2018年在中國的市占率僅剩下不到1%，三星位在天津的主要工廠停產，似乎也只是時間問題。

三星已盡力維持其在中國的營運，因為該公司知道，一旦中止營運，肯定會受到積極保護就業的中國政府多方壓力。但三星最後還是投降了，去年底決定結束天津廠的智慧手機生產。

三星的動作引發了其他南韓企業的相繼跟進。一名南韓企業員工說：「有三星帶頭，我們的心理壓力就會變小。」

現代汽車5月將年產量可達到30萬輛的北京廠暫停營運，子公司起亞也將在本月稍晚結束江蘇省工廠的起亞品牌汽車生產。家電廠商樂金電子最近將所有輸往美國的冰箱生產從浙江省工廠移回南韓國內。

同時，三星也正在考慮進一步裁員，提供自願退休方案給其他廣東省智慧手機工廠的員工。南韓企業對中國的過度暴險以及伴隨而來的風險，並不是新聞。但三星、現代這些企業在中國的強勁表現暫時掩蓋了這些疑慮。

三星曾在2012年稱霸中國智慧手機市場，現代在中國的汽車銷售曾在2016年達到第三名，僅落後福斯和通用汽車。但是中國企業在晶片和汽車業的崛起已讓這些南韓企業的美夢破滅。三星如今在中國的市占率排名已掉出前十名，現代汽車也棄守維持在第二集團，下降到第六、第七名。

2017年首爾當局部署美國的飛彈防禦系統又讓南韓企業面臨的問題更加惡化，這項動作受到北京當局的反彈，引發中國民眾抵制南韓企業，南韓樂天集團（Lotte）被迫將超市事業退出中國市場。

南韓企業在之後的一年多仍持續感受到後續效應，但就在準備收復失土的時候，中美爆發貿易戰。南韓對最大貿易夥伴中國的出口5月年比下滑了20%，對中出口占其總出口比率約26%。

美國對華為的制裁似乎會讓情況變得更糟。如果這項措施持續執行，華為從南韓企業收到的大量晶片訂單就將必須取消，這將導致晶片市場充斥大量過剩庫存，拉低晶片價格，擠壓到三星賴以為生的半導體事業利潤。

晶片業是南韓經濟最重要的產業，占出口比率達到20%。目前晶片市場的市況已經夠糟了，從去年秋季開始的價格下滑，讓上個月半導體出貨額年比下滑31%。

不僅如此，美國威脅對中國產品實行的下一輪關稅，涵蓋範圍將包括南韓強項的智慧手機、個人電腦等產品。這些關稅將直接衝擊到進口大量零件等中間財到中國的南韓企業。

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