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美又對5家中企下手 央視回嗆：極限施壓只會適得其反

2019-06-23 12:13聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美國商務部當地時間21日以國家安全關切為由，將中科曙光和江南計算技術研究所等5家中國實體列入出口管制清單，禁止它們從美國供應商採購零部件，大陸官媒央視發表國際銳評回嗆，美國極限施壓，只會適得其反。

評論指出，這是繼將華為公司列入實體清單後，美國對中國企業採取的又一起單邊制裁行動。此次被列入實體清單的中國企業，主要業務與開發超級電腦有關。

在近日公布的最新一期全球超級電腦500強榜單上，中國的神威·太湖之光和天河二號分列第三、四名，總體上榜的超級電腦數量達219台，居全球第一；美國超級計算機Summit排在榜首，但總體上榜的超級電腦數量只有116台。

評論說，一周後，中美兩國元首將在二十國集國領導人大阪峰會期間再次會晤。美方此時推出此舉，也有進一步施壓中國、獲取經貿磋商更多籌碼的意圖。

評論稱，美方一系列動作沒有表現出想真正解決問題的意願，違背了中美元首去年底阿根廷會晤達成的共識，也不符合兩國元首近日通話精神，對中美企業的利益都會造成損害。無論是想打壓中國科技和經濟長遠發展，還是想在經貿磋商中施壓中方，美方的意圖都不會實現。

評論指出，一方面，中國目前擁有超過1.7億受過高等教育和擁有技能的人才資源，研發投入位居全球第二，發明專利申請量和授權量均居世界之首，再加上全球產業鏈已經形成深度互嵌格局，美國搞科技霸權主義，根本阻擋不了中國創新發展的步伐。

另一方面，中國對經貿磋商的態度是堅定的，一以貫之的，應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此合理關切。美方應該公平地對待中國企業，不要試圖用圍追堵截的方式進行不公平競爭。如果中國企業的合法權益遭到損害，中方將根據「不可靠實體清單」制度，對那些出於非商業目的、違背正常的市場規則和契約精神、對中國企業採取封鎖、斷供和其他歧視性措施的外國實體採取措施。

評論說，中美合則兩利，鬥則俱傷，這是被歷史與現實一再證明的道理。中美元首即將在大阪再次舉行會晤，在這個舉世關注的關鍵時刻，中美雙方經貿團隊都應按照兩國元首阿根廷會晤達成的共識以及近日通話精神，表現出解決問題的誠意，多做有益的事情。

評論又說，美方應該尊重中美企業開展高技術貿易與合作的意願，維護雙方企業的合法權益，不是反​​其道而行之。搞極限施壓，對中方任何時候都不管用，只會適得相反。

中國的神威·太湖之光超級電腦。取自鳳凰網
中國的神威·太湖之光超級電腦。取自鳳凰網
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