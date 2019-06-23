美媒專訪 達賴喇嘛：權力腐蝕了中國共產黨

2019-06-23 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



「我認為權力腐蝕了共產黨。他們過多地思考權力，而不是純粹的意識形態。」達賴喇嘛對美國之音說。

6月初，美國之音中文部和藏語組來到印度達蘭薩拉，就全球難民危機的問題訪問達賴喇嘛。在採訪中，達賴喇嘛和記者也聊了聊他對中共領導人和當下中國的看法。

「在我這一生中，我經歷了毛主席的時代。我非常了解毛澤東主席。有一段時間，我認為毛澤東主席很信任我，所以他對我說：宗教是毒藥。」達賴喇嘛說。

他接著說：「我是達賴喇嘛，因此他這麼說顯得挺不合邏輯，挺愚蠢的，但是他信任我。他對我說，你有一個科學的頭腦，所以宗教是毒藥。」

達賴喇嘛指的是1954年他赴北京參加第一次全國人民代表大會，期間他曾與多位中共高級領導人會面。

在自傳《我的土地，我的人民》中，達賴喇嘛曾記錄過這次與毛澤東的會面。那是在他的中國之行接近尾聲的時候，有一天，毛澤東找人捎信要達賴喇嘛去住所見他。

達賴喇嘛在自傳中寫道：「他身子往前一挪，靠近我低聲說：我了解你。但是，宗教是毒藥。它有兩個缺點：一是導致民族衰落，二是妨礙國家進步。西藏和蒙古都為其所害。我大為震驚。他想要暗示什麼？我努力保持鎮定，可是不知道該如何解讀他。我知道他肯定是宗教的死敵。然而，他看起來卻如此真誠友善。」

時隔60多年後，達賴喇嘛對美國之音說：「要知道，那個時候我非常崇拜馬克思主義和社會主義。我真的很熱愛（這些理論）。」

達賴喇嘛回憶說，當時他在中國各地旅行，見到了很多地方領導人，在討論西藏問題時，他們十分彬彬有禮。他也和一些「黨書記」有過非常直來直去、有意義的討論。

「所以我真的很欽佩共產黨員。他們是很棒的人，很有奉獻精神。但最終我認為，權力腐蝕了共產黨。我認為他們過多地思考權力，而不是純粹的意識形態。」達賴喇嘛說。

達賴喇嘛認為，鄧小平是一個馬克思主義者，但是非常「現實」，鄧開放了中國的經濟，是個「現實派」，接下來是江澤民時代，然後是胡錦濤時代。

「那十年，昏昏沉沉的。」他晃了晃身子，做了個快睡著的樣子，然後笑了起來，接著說，「現在是習近平時代。」

2014年，達賴喇嘛曾幾次公開談論對習近平的積極印象，他表示，儘管並不了解習近平，但是他認為，習可能比前任中共領導人「頭腦更開放」。

當被問及如何看待當下中國，習近平在各個領域加強控制時，達賴喇嘛沒有正面批評習近平。他說：「我認為習近平是那個核心人物，但是他周圍有很多顧問，看法和他不盡相同。」

「政治體制會隨著時間的推移而變化」，他說，「中國作為一個偉大的國家，不應該只想著權力和金錢。我認為，漢人的偉大之處不只是權力和金錢，而是深邃的、智慧的思想。」

達賴喇嘛認為，習近平「有一切機會去思考，不像前任共產黨領導人那樣只考慮權力，而要放眼世界。」