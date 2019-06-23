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避免影響「川習會」 潘斯再推遲中國人權演講

2019-06-23 11:08聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美國之音報導指，美國副總統潘斯再度推遲就中國人權問題發表政策演講，避免在G20峰會「川習會」之前，進一步升高緊張氣氛。

報導引述華爾街日報指出，一位美國政府資深官員說，潘斯再次推遲原定下周在華盛頓威爾遜中心就中國人權等問題發表的政策演說，以避免在美國總統川普下周與習近平會晤前為兩國之間的緊張氣氛火上澆油。

之前曾有媒體報導，潘斯原定於六四當天就中國人權問題發表演講，被川普推遲到6月24日，理由是擔心刺激北京。

這位資深官員對華爾街日報說，川普與習近平這周進行了富有成效的交談，決定推遲潘斯的講話是在出現積極的跡象時做出的，即美中貿易談判可能會重上軌道。

美國威爾遜中心基辛格美中關係研究所（Kissinger Institute on China and the US）主任戴博（Robert Daly）對美國之音證實，潘斯的演講已經被推遲了。

華爾街日報報導，潘斯去年就中國問題發表的重要政策演講對中國的人權、宗教自由和盜竊知識產權等問題提出了批評，遭到北京方面的廣泛譴責。潘斯計劃在今年的政策演講中再次就上述議題表達美國政府的不滿，並要求中國政府進行改革。

這位資深官員對華爾街日報說，那些講話依然有效，但我們希望努力取得進展，白宮感覺在20國集團峰會上可能出現進展。

戴博日前表示，如果彭斯24日發表講話，將會受到中國官員的密切關注，從中尋找川普政府是否願意繼續談判的跡象。

美國副總統潘斯去年10月4日在華盛頓發表中國問題演說，批評中國試圖干涉美國的國內...
美國副總統潘斯去年10月4日在華盛頓發表中國問題演說，批評中國試圖干涉美國的國內政策和政治。取自美國之音
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潘斯華爾街人權川習會
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