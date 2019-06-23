北京宣布 習近平27日赴大阪出席G20峰會

2019-06-23 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據新華社報導，中共外交部發言人陸慷23日宣布，應日本首相安倍晉三邀請，大陸國家主席習近平將於6月27日至29日赴日本大阪出席二十國集團領導人第十四次峰會。