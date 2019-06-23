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中共對美國動手了？民政部下達公文 網友卻罵聲一片

傳有長榮空服反悔罷工想服勤 工會證實透露人數

北京宣布 習近平27日赴大阪出席G20峰會

2019-06-23 10:16聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據新華社報導，中共外交部發言人陸慷23日宣布，應日本首相安倍晉三邀請，大陸國家主席習近平將於6月27日至29日赴日本大阪出席二十國集團領導人第十四次峰會。

習近平此行的重頭戲是與美國總統川普進行雙邊會晤，預料雙方將針對貿易摩擦進行磋商，中美貿易談判的前景，也深刻牽動全球經貿局勢，大阪「川習會」因此備受關注。

大陸國家主席習近平。取自美聯社
大陸國家主席習近平。取自美聯社
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