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中共對美國動手了？民政部下達公文 網友卻罵聲一片

傳有長榮空服反悔罷工想服勤 工會證實透露人數

平息反送中爭議 傳港府高層考慮與示威者對話

2019-06-23 09:53聯合報 記者羅印冲╱即時報導

港府修訂逃犯條例引起巨大爭議，連續兩周發生大規模示威，港媒引述政治學者、運輸及房屋局前局長張炳良形容，今次是回歸以來最嚴重的管治危機，包括他在內的多名行政會議成員及建制與泛民代表均認為，今次危機的出路是要「對話」，但有難度，因新世代抗爭「無大台、無領袖」。

香港明報報導，綜合兩名接近政府消息人士所言，政府高層正考慮與示威者對話，但內部意見紛紜。

特首林鄭月娥昨日與司局長舉行長達5小時的集思會，政府消息人士表示，會上討論未來如何多聽民意、怎樣多與市民「connect（聯繫）」；會上多名司局長都有發表意見，例如問責團隊應「多見人、與持份者多見面」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱前日向政府提出派員與示威者對話，但獲回覆說擔心刺激到示威者情緒。她認為示威會持續一段時間，政府「暫時無咩可做，（回應）示威者訴求做得的都已做」。

張炳良昨提到，動輒要百萬人上街才解決到問題，是政治制度失效，他稱未來無可避免重啟政改。他認同有需要成立獨立調查委員會，調查引起6月12日衝突的各方因素，調查不止針對警方，不是法庭、不會判刑，但會找出真相，還其公道。

行政會議成員林正財稱，各方用和平態度，相信社會可以找到出路。他說，現時社會有走向「零社會資本」的趨勢，無互信、碎片化，非常危險；希望社會有「復和運動」，凝聚社會共識要有對話平台，但沒有人敢說有代表性，或群眾認為該人不能代表他們，現時困局需時間解決。

民主派會議召集人毛孟靜認為現時是死局，政府近日的回應是「太少太遲」，建議政府本周初與學生代表對話。

立法會議員區諾軒表示，現時沒有大台，無人能代表示威者，故以談判方式解決問題「基本上不可行」；現時唯一的解決方法，只有政府修改有關「暫緩」的字眼，直接宣布「撤回」方案，否則示威者會繼續他們癱瘓政府部門運作的行動。

民陣今晚在立法會示威區舉行「追究警察濫權集會」，周三（26日）則在愛丁堡廣場集會，冀在G20峰會前向特首施壓。民陣召集人岑子杰昨稱，留意到網上動員一直持續，民憤只有特首可解決。

香港特首林鄭月娥連日來在禮賓府與多個界別人士見面。取自香港明報
香港特首林鄭月娥連日來在禮賓府與多個界別人士見面。取自香港明報
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