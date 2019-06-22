移民台灣 再成香港熱議話題

2019-06-22 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北報導



3年前從香港移民台灣的劉先生一家人，十六日從台中北上參加「反送中，撐香港」活動。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

香港爆發反送中運動後，許多香港人向在台港人打探「移民台灣」事宜，在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組發起人何泳彤說，發現這陣子有許多港人想移民來台灣，但同時他們也都在觀望二○二○年台灣總統大選的結果。

港人移民台灣有幾項途徑，較常見的有投資移民、創業移民、技術移民或升學等。根據移民署資料，十年間，港澳在台居留及定居人數自二○○九年的三千六百七十七人，增加至二○一八年的六千五百五十六人，其中又以二○一四年當年超過八千人為最高峰，之後每一年移居台灣的港澳人則在七千人上下。

二○一四年九月香港爆發「雨傘運動」，當年港澳民眾申請居留許可案件數激增，居留許可發出七千五百零六件、定居許可為六百九十七人。因此，今年香港反送中運動規模更大、影響範圍更廣，今年移居台灣的港人人數是否再創新高，值得後續觀察。

何泳彤說，台灣的文化、風氣跟香港很相似，台灣物價相對便宜，適合生活，雖然香港工資高，但壓力也大，即使看個醫生也要等很久，不像台灣健保制度完善，再怎麼慢，隔天也能看到病。

何泳彤表示，最近不少人在打聽如何移居台灣，不過大家仍在觀望，「明年台灣總統大選，誰選上將是關鍵」，就連已移民台灣的香港人也說，「若某人選上也想離開了」。

三年前從香港移民台中的劉太太也表示，考量孩子的教育外，也正因台灣自由民主的空氣，這一兩年不少香港朋友都向她表示想移民到台灣的念頭。