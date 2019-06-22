習近平計劃 明年春訪日

2019-06-22 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國駐日大使孔鉉佑稱，正協調習近平明年初春天訪日。這將是繼2008年5月時任國家主席胡錦濤之後，再有中國國家主席訪日。

孔鉉佑上月底赴日就任，昨日在東京舉行記者會表示，日本已進入「令和」時代，兩國新關係的形式，應實現「化競爭為協調」，互不構成威脅、互為合作夥伴，他強調，維護多邊主義和自由貿易是兩國被賦予的重要責任與義務。

孔鉉佑表示，就國家主席習近平訪日一事，中日兩國政府正展開協調，「雙方正在朝着櫻花盛開時節，拼命努力」，爭取明年春季實現。