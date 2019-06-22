川普一定大發雷霆…習近平打北韓牌？要冒巨大風險

2019-06-22 16:16 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／北京22日電



觀察中國國家主席習近平訪問平壤，會見北韓最高領導人金正恩的過程，兩國間沒有足夠信任基礎，會談結論也很蒼白，象徵意義大於實質意義。中國在Ｇ20峰會前夕打出「北韓牌」，藉此增加下周「川習會」在中美貿易談判中的籌碼。

朝核問題一直是中國外交的重要部分，但在聯合國通過北韓制裁案後，中國沒有太多槓桿制衡北韓。美國和北韓新加坡會談無結果，在2月河內會談破局，美國似乎是北韓的首選。更何況，聯合國階段性對北韓的制裁原則，北京是同意的，所以現在中國能提供北韓的經濟支援十分有限。

唯一可能變化是，中國可以從「嚴格執行」制裁退化到「基本執行」。例如，不提供直接和軍事相關的產品，只是購買北韓水產品，或讓北韓重開在東北30家飯店。但中國至今沒有動作。中國若想在北韓問題上打擊美國是可能的，但要下很大的決心，也要冒巨大風險，川普必然大發雷霆。北京如果想幫川普壓制北韓，基本上無此能力。

Ｇ20大阪峰會下周登場，川普和習近平將討論中美貿易協定的結果，此時習近平訪問北韓，無疑是想要增加談判籌碼。這次習金會也可以解釋為，中國向美國展示北韓有中國做後盾，並且向美國傳遞停止對中國極限施壓。

但大阪習川會的焦點是中美貿易協定，北京十分清楚這是長期的對抗，雙方差距很大，也很難在一場高峰會上解決爭議，或峰會後就由雙方談判代表簽署協定。