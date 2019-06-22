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習近平送北韓「大禮包」：大米、肥料、中國遊客…

2019-06-22 16:16世界日報 記者賴錦宏／北京22日電

中國國家主席習近平20到21日訪問平壤，習近平此行給北韓帶來怎樣的「大禮包」備受國際矚目。外電報導，中國將向北韓提供數十萬噸的大米和大量的肥料，並且向北韓送去大量中國遊客。

據韓聯社，過去中國領導人或高官訪問北韓時，往往向北韓援助大量的糧食和重油。2001年9月，時任中國國家主席的江澤民在訪問北韓時，向北韓提供20萬噸糧食和3萬噸重油。日本媒體曾報導，已故北韓最高領導人金正日2010年訪問中國時，時任中國國家主席的胡錦濤也承諾向北韓提供50萬噸大米。

中國海關總署今年5月透露，中方去年向北韓援助價值100萬美元的大米和價值5000萬美元的化肥，以此回饋金正恩去年3月以來四度訪問中國。

考慮到今年是中國與北韓建交70周年，而習近平此行也是中國最高領導人時隔14年後再訪北韓，預計中國此次也將按慣例向北韓表示「誠意」。在美國對北韓制裁仍未鬆綁，在中美貿易摩擦加劇的背景下，中國此次雖然難以公開承諾對北韓提供大規模經濟援助，但很可能暗中援助數10萬噸大米和肥料。

另外，中國將擴大對北韓輸送更大數量的遊客，也可能是援助選項之一。數據顯示，北韓每年接待外國遊客約為10萬人次，其中8成來自中國，中國遊客入境消費是北韓外匯收入的重要來源。在北韓著力旅遊創匯之際，中國近期逐漸解除對北韓旅遊的限制，也可視為一種「禮物」。據外電報導，中國可能送去大量旅客，這一規避聯合國制裁的「灰色地帶」援助北韓。

中國外交部發言人陸慷昨天表示，從中朝雙方目前發布的消息可知，這是一次非常友好、非常成功的訪問。中朝兩國作為友好的鄰國，多年來一直是相互尊重，相互支持，也為彼此的社會主義建設和發展提供幫助和支持。另外，也將加強包括在兩國經濟建設發展等領域的交流。

習近平21日下午結束北韓行程後，已離開平壤返回北京

北韓習近平北京
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