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中國聯手東南亞5國 救回千餘遭拐賣外籍女

2019-06-22 15:48世界日報 中國新聞組／北京22日電

十多名中、巴兩國的掮客遭巴基斯坦警方逮捕。 美聯社
十多名中、巴兩國的掮客遭巴基斯坦警方逮捕。 美聯社
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中國早年實行一胎化政策，導致男女性別比例失衡，以致拐賣女性的問題不斷，甚至波及東南亞國家。中國公安部今天表示，去年下半年6國警方聯手共計解救外籍被拐賣婦女1130名、兒童17名。此外，6國警方也破獲婚姻詐騙案件共126起，抓獲犯罪嫌疑人202名。

中國此前實行了30多年的一胎化政策，女孩比例越來越少，導致人口性別比例嚴重失衡，結果是中國目前有大約3000萬適婚男性討不到老婆，對境外新娘的需求急劇上升，「光棍危機」在農村尤為明顯。

澎湃新聞報導，中國公安部新聞發言人郭林表示，近年來，一些境內外不法分子相互勾結，將周邊國家一些婦女拐騙至中國後賣為人妻。對此，他表示，中國公安部與緬甸、柬埔寨、寮國、越南、泰國警方加強執法合作，聯合展開打擊行動。

美國之音報導，中國公安部刑偵局副局長陳士渠表示，在這次六國聯合行動中，警方聯手逮捕了1300多名嫌疑人。他說，跨國拐賣犯罪形勢嚴峻，犯罪分子以介紹工作、相約旅遊、介紹婚姻等名義，將越南、緬甸、寮國、柬埔寨等國家婦女拐騙至中國，賣為人妻，或假稱賣給中國男性結婚，但實際上是詐騙錢財。

這次六國聯合打擊拐賣人口行動從去年7月開始，一直持續到12月。在這次行動中各國警方總共破獲634起拐賣案件，婚姻詐騙案126，逮捕犯罪嫌疑人1332人，其中外籍犯罪嫌疑人261人。

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