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間諜活動大門？追剿華為 美官員威嚇倫敦

2019-06-21 16:31世界日報 中國新聞組／北京21日電

卿斯特雷耶（右二）在倫敦警告，中國可能把華為當作「竊取個人信息或知識產權，從事間...
卿斯特雷耶（右二）在倫敦警告，中國可能把華為當作「竊取個人信息或知識產權，從事間諜活動」的大門。 路透社
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美國封殺華為再加力道。BBC引述英媒報導，美國主管網路安全和國際通訊政策的助理副國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）在倫敦警告說，中國可能把華為當作「竊取個人信息或知識產權，從事間諜活動」的大門。華為公司的發言人隨後反駁，稱「我們反對美國在倫敦所作的最新一輪的毫無根據的指稱。華為是個獨立的私營公司，在30年的運營中從未涉及任何一起嚴重的網路安全事故。」

英國《每日電訊報》報導說，由英國新保守派智庫亨利·傑克遜協會（Henry Jackson Society）在議會中組織的會議上，斯特雷耶說，「我認為在倫敦市的所有手機用戶，如果他們都是用華為（網路），就值得擔憂，那樣我們所有的手機通話都能被監聽。」而英國外交事務委員會的保守黨議員希利（Bob Seely）則說，「這些電話可能被不該聽的人聽到。」

斯特雷耶也提到隱私問題，他說這是能夠獲取海量數據的途徑。他還說「世界廣為流傳著腐敗和賄賂消息」，這都涉及華為。

華為發言人隨後反駁，稱「美國助理副國務卿斯特雷耶在沒有給出任何證據的情況下，僅憑人云亦云就說要終止華為公司在英國長達18年的業務活動。我們不會偏離我們的目標，會集中精力為歐洲各地的運營商開發世界領先的5G產品。」

報導指出，儘管美國官員一直提醒英國政府和電訊公司，強調華為公司的安全威脅，反對英國在5G網路中使用華為的設備，但英國首相梅伊並沒有完全聽從美國的建議。梅伊力主允許華為幫助建設英國5G網路的「非核心」部分，不過最後的決定要有她的繼任者來做。

美國助理副國務卿斯特雷耶4月即曾召集沃達豐、英國電訊（BT）和西班牙電話公司下屬的O2等公司去美國使館參加閉門會議，對這些運營公司表達了美國的看法，即認為中國利用華為設備搜集情報。

當時斯特雷耶說，如果英國允許中國華為技術進入5G網路，那美國會重新評估同英國的情報分享合作。

另外，英媒報導說，中國電訊巨頭華為在英國減價推出P20 Pro智能手機，去年列入世界最好手機的P20 Pro單機售價只有499英鎊（約634美元），消費者節省了300英鎊（約381美元）。

自從美國將華為列入黑名單以來，華為受到諸如谷歌等美國公司的斷供。這意味著華為手機可能不久就不能更新使用的安卓系統，甚至將完全不能使用安卓系統。

英國倫敦華為
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