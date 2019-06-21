雙城論壇新通關密語？柯文哲:「你要諒解我」
今年雙城論壇在上海舉辦，時間未定，台北市長柯文哲接受WinTV《我要當選》主持人高嘉瑜、黃暐瀚專訪，對於雙城論壇是否會因反送中而取消？柯文哲未回答，謹說，台灣整體利益、人民最大福祉，還是要心裡要有數。
至於這次雙城論壇跟中國有沒有新的模式？或通關密語？柯文哲說，沒有啦，但不要讓中國覺得「你要去中國化 、當美國的打手」，他會說，「你不高興， 我背後還有美國老大，要諒解我。 」柯文哲說，就明講軍備還是要買，「美國都攤給你了，你要諒解我」，沒辦法，還是要買。
至於國台辦日前針對兩岸關係，稱讚柯文哲，對此，柯說，這麼說的理由，第一是同意辦雙城，另一個是反送中，中國大陸還是會按照需要調整。
柯文哲說，台灣有200萬人在大陸求學工作，有38萬陸配在台灣，台灣去年對大陸出超850億美金，目前台灣和中國大陸沒有官方正常管道，可能嗎？所以還是要面對現實。
高嘉瑜問柯，柯現在說兩岸一家親可以，但未來當總當統，「一定要你接受一個中國」？柯文哲說，沒錯，「我會說我的考卷，一定考不及格」，但5個互相最後一個是互相諒解，「我有困難」。
柯說，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，他會說「我有困難」，柯文哲還說，共產黨想把台灣打下來，但現在有新疆、西藏、香港的問題，台灣問題的順序不是那麼優先，「台灣對大陸一點都不重要，是小英把他弄 得重要」，柯說，這樣講她一定不服氣，但挑起這情緒做什麼？
留言