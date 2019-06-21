雙城論壇新通關密語？柯文哲:「你要諒解我」

2019-06-21 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



今年雙城論壇在上海舉辦，時間未定，台北市長柯文哲接受WinTV《我要當選》主持人高嘉瑜、黃暐瀚專訪，對於雙城論壇是否會因反送中而取消？柯文哲未回答，謹說，台灣整體利益、人民最大福祉，還是要心裡要有數。

至於這次雙城論壇跟中國有沒有新的模式？或通關密語？柯文哲說，沒有啦，但不要讓中國覺得「你要去中國化 、當美國的打手」，他會說，「你不高興， 我背後還有美國老大，要諒解我。 」柯文哲說，就明講軍備還是要買，「美國都攤給你了，你要諒解我」，沒辦法，還是要買。

至於國台辦日前針對兩岸關係，稱讚柯文哲，對此，柯說，這麼說的理由，第一是同意辦雙城，另一個是反送中，中國大陸還是會按照需要調整。

柯文哲說，台灣有200萬人在大陸求學工作，有38萬陸配在台灣，台灣去年對大陸出超850億美金，目前台灣和中國大陸沒有官方正常管道，可能嗎？所以還是要面對現實。

高嘉瑜問柯，柯現在說兩岸一家親可以，但未來當總當統，「一定要你接受一個中國」？柯文哲說，沒錯，「我會說我的考卷，一定考不及格」，但5個互相最後一個是互相諒解，「我有困難」。