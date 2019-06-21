陳明通會楊鎮浯 直言：小心「習五條」的政治圖謀

2019-06-21 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今天上午拜會金門縣長楊鎮浯，陳明通表示，兩岸關係是一個很嚴肅的戰略課題，主權議題是「零和賽局」，一方有所得，另一方就會有所失；他說，政府支持金門與大陸對等尊嚴的交流往來，但也提醒應嚴肅面對中共提出「習五條」背後隱藏的是對台灣社會的政治圖謀，站在政府的立場，我們有責任守護國家的主權利益與民眾福祉。

楊鎮浯日前在海峽論壇上致詞，引述唐代詩人李白的詩「兩岸猿聲啼不住」，被解讀形容為「反對兩岸交流的聲音」等意涵，引發網友熱議；記者詢問陳明通此行是否為此而來，陳明通否認，他笑著說，只是是來看老朋友的！

「我對金門很有感情」！ 陳明通與楊鎮浯會面時也特別表示，「小三通」20年了，這是蔡總統和他在擔任陸委會主委、副主委期間所推動的政策，不僅為「大三通」直航奠定基礎，也為金門旅遊產業及整體民生帶來發展契機。

陳明通說，有注意到楊縣長在「海峽論壇」對於所謂「小四通」的看法。陸方所提「小四通」的概念，過去金馬地方曾有倡議，除通水已經實施外，其他3項現階段並無必要性及急迫性，陳明通說，這些涉及兩岸協調溝通和兩岸情勢發展，非地方自治事項，仍須由中央政府全盤衡量及審慎評估。政府會持續努力與地方溝通，優先處理可操之在我的部分，以促進離島經濟發展及民生福祉。

陳明通也提及，中共提出「習五條」推動統一進程，倡議探索「一國兩制台灣方案」，這段期間以來不論是政治人物或部分縣市首長赴陸，都被陸方界定為「民主協商」，之後中共會提出其所謂的「一國兩制」方案，在這個方案中絕對沒有台灣自主的權利。

他重申，看到對岸任意逮捕、限制人身自由，用武力欺壓不服從的一方，台灣人是絕不會天真到相信什麼「一國兩制」，朝野也不會接受「一國兩制」。 陳明通認為，兩岸關係是一個很嚴肅的戰略課題，主權議題是「零和賽局」，但經貿關係是「非零和賽局」，是有機會創造雙贏局面的；對北京而言，「經貿賽局」終究是要服膺「主權賽局」，這也是中央政府持續呼籲與各縣市政府共同守護台灣整體利益之必要所在。