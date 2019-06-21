挺華為？陸媒分析台積電兩個細節

2019-06-21 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



在美國禁售令下，台積電表態會繼續供貨華為，台積電真的挺華為？陸媒報導，台積電近日在上海舉行2019年技術研討會，首次對大陸媒體開放，透露兩個細節，備受市場矚目。

觀察者網報導，台積電2019年技術研討會18日在上海舉行，首次對大陸媒體開放。這也是近十年來，台積電罕見地和大陸媒體交流，陸媒分析一向低調的台積電表明，進一步對大陸市場開放大門。

報導指出，在當天的技術研討會議上，台積電總裁魏哲家就說道「有一個總統把世界搞得很淒慘」。

中美貿易摩擦升級、關稅戰持續交火的敏感時機點，原本半導體業內預計2019年上半年回暖，但目前已看回不回，產業界反對美國做法的聲量也越來越高，在研討會上，台積電總裁魏哲家表態，「台積電一直在強調的就是合作共贏」。

同時，陸媒還觀察到一個小細節，在發佈會簽到現場，台積電特別為華為（包括海思）單獨留了一條通道。

陸媒解讀，這是台積電在不斷重申全球開放合作的訊息。

除了傳遞合作共贏的理念，台積電還公佈了接下來的技術路線圖景，可以看到，在台積電未來的製程工藝規劃中，5G和AI是兩大重要方向。