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海基會發言人管安露去職 蔡孟君接任

2019-06-20 17:14聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

海基會副秘書長兼發言人管安露六月底去職轉任學術界，海基會今(20)日舉行歡送會，副秘書長蔡孟君將接任海基會發言人職務。

蔡孟君曾任陸委會主委張小月辦公室主任，過去曾擔任民進黨中國事務部副主任，以及小英基金會幕僚。

海基會發布聲明指出，管安露是因個人生涯規劃，將於六月底去職，未來將轉往學術界發展。

海基會董事長張小月肯定管安露的工作成果，特別是對外發言宣傳及深化陸配服務，也期許管安露帶著豐碩的經驗，替學術領域及兩岸司法持續貢獻所長。

海基會副秘書長兼發言人管安露六月底去職轉任學術界。聯合報系資料照片／記者許依晨攝...
海基會副秘書長兼發言人管安露六月底去職轉任學術界。聯合報系資料照片／記者許依晨攝影
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