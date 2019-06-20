美國參議院聽證 議員、學者籲：繼華為之後 禁用中國無人機

2019-06-20 13:57 世界日報 北京20日電



美國參議院聽證討論禁用中國製造無人機 (取材自美國之音) 分享 facebook

美國議員和學者呼籲，繼華為之後，美國有必要同樣以國家安全為考量依據，禁用中國生產的無人機。另外，美國「國家利益」雙月刊網站18日發布題「忘記隱身戰機或航母吧：中國將在這方面擊敗美國」的文章指出，中國在批量生產小型攻擊無人機的能力方面已處於領先地位。

美國之音報導，美國總統川普10日發表了一份備忘錄，敦促美國提高無人機生產能力。這份備忘錄說，「小型無人駕駛航空系統」的國內生產能力對國防至關重要。

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市場分析認為，中國深圳大疆公司生產的無人機的全球市場份額可能超過了70%、在美國的市場份額超過了80%。

18日在美國國會參議院一場聽證會上，有議員詢問，美國是否應該效仿對華為的禁令、禁止中國公司向美國出售無人機。

美國軍事學者哈里溫戈（Harry Wingo）認為，美國在無人機領域面臨的問題「和華為非常相似」。

溫戈對聽證會上的議員說：「事已至此，我們一直為了支付更低的開銷而讓所有領域蒙受風險。」

溫戈說，現在可能不是全面禁用大疆無人機的最佳時機，但他同時說：「在某些特定的情況下，在涉及到公共安全問題、涉及關鍵基礎設施的問題上，就必須採取相應的措施。我認為有這樣的禁令是有可能的。「」

美國對中國無人機感到擔憂的原因之一是，無人機可能將採集到的數據通過「雲端」技術傳送到北京當局可以獲取的服務器上。

近年來，美國軍方開始全面避免使用中國製造的無人機。美國陸軍2017年下令禁止使用大疆無人機，美國國土安全部今年5月也向能源企業已發布警示，提醒他們在影響國家關鍵職能的領域不要使用中國產無人機。

另外，美國「國家利益」雙月刊網站18日發布題「忘記隱身戰機或航母吧：中國將在這方面擊敗美國」的文章指出，在中國無人機技術的發展中，尤其令人感興趣的是中國在無人機生產方面的優勢。這種強大的製造業基礎，使中國在批量生產小型攻擊無人機的能力方面處於領先地位。

中國小型無人機有望具有集群作戰能力。據一家總部設在廣東的無人機制造企業介紹，該公司「自主研發的攜帶近炸迫擊炮彈、榴彈發射器和機關槍的無人機，可以成群結隊展開協同打擊」。這套系統還在近期的土耳其防務貿易展上對外展示。