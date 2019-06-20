陸駐美大使再提「紅線」 港媒稱美台都該清醒些

2019-06-20 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港中評社20日發表快評文章指出，大陸駐美大使崔天凱18日在華盛頓指出，中美必須對兩國關係未來作出正確的戰略判斷，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，這條紅線不可逾越。

文章稱，中美元首即將於月底在二十國集團（G20）峰會上舉行會談。此前傳出，美國將對台出售總值逾20億美元的軍備，川普上任以來已3度對台軍售。美國近期頻打台灣牌，美台聯手在很多方面不斷衝擊一中底線，這是大陸無法容忍的。

今年1月18日，在美國亞特蘭大出席紀念中美建交40周年國際研討會時，崔天凱也提到紅線。他說，一個中國政策和中美三個聯合公報的基本原則依然是兩國關係的政治基礎，毫無疑問，中美關係未來能否保持穩定將取決於這條紅線能否得到遵守。

文章指出，崔天凱的發言既是呼籲，也是警告，美台在涉及一中的問題上，都應該更清醒一些。