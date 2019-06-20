習近平離京赴北韓進行國事訪問

2019-06-20 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



央視報導，中共中央總書記、國家主席習近平20日乘專機離開北京，赴北韓進行國事訪問。

報導指出，陪同出訪的有：習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅、國家發展和改革委員會主任何立峰等。