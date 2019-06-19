台灣里長張丁元在廈門交流時突發心梗 搶救無效過世

2019-06-19 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



桃園市桃園區大有里長張丁元近日隨桃園區里長交流協會赴陸參訪，18日參與廈門海峽論壇時突然心肌梗塞倒地，送醫急救不治。圖／取自張丁元臉書 分享 facebook 據兩岸基層治理交流活動主辦方通報，6月18日上午約9時20分，台灣村里長聯誼總會總幹事、桃園市桃園區大有里里長張丁元，在廈門參加兩岸基層治理交流活動分組討論時猝死，與會同伴和駐會醫療組立即進行現場心肺復甦，會議主辦方聯繫120急救中心，迅速將張丁元送往廈門大學附屬心血管病醫院救治。

醫院立即組織醫療專家全力搶救，進行包括ECMO（葉克膜）、IABP（主動脈內球囊反搏）、臨時起搏、CRRT（床旁血濾）等積極處理。

19日凌晨3時57分，病人因急性大面積心肌梗死，經搶救無效，院方發出病人死亡通知書。

大陸國台辦、福建省及廈門市領導得知情況後，要求有關部門和醫院召集專家全力搶救。福建省及廈門市有關部門和單位特事特辦，開通綠色通道，辦理張丁元家屬因台胞證過期的落地手續。

福建省市領導及時看望慰問張丁元家屬。張丁元家屬及本次交流活動的台灣協辦方，對醫療搶救過程一再表示理解和感謝，並要求將張丁元遺體運回台灣。

福建省市領導立即協調有關部門和單位辦理相關手續。19日晚，張丁元家屬護送遺體返回台灣。抵達台北松山機場後，台灣協辦方負責人代表家屬再次向廈門市等表達了謝意。