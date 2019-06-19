蕭萬長出席兩岸新舊動能轉換高峰論壇

2019-06-19 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



兩岸新舊動能轉換高峰論壇19日在山東濟南開幕，與會的前副總統、兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長表示，希望兩岸企業家依循新的發展方案，抓住新的發展機遇，找到新的發展動能。大陸國台辦副主任裴金佳則向台商喊話，盼台商要堅定在大陸發展的信心。

中新網報導，高峰論壇以新動能、新機遇、新發展為主題，旨在助力新舊動能轉換重大工程，推進兩岸融合發展，兩岸約有400位企業家、產業專家與會。

出席高峰論壇的兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，全球產業佈局正在發生重大調整，兩岸企業面臨重大的機遇與挑戰。兩岸經濟互補性強，開展互利合作具有得天獨厚的條件，也是大勢所趨。

他表示，兩岸企業應當保持定力、堅定信心、克服困難、不畏陣痛，用好各自優勢，實現共贏發展，同時充分發揮科技創新引領作用，透過創新啟動內生動力，開拓全新市場，培育起面向未來的核心競爭力，攜手壯大中華民族經濟。

郭金龍還強調，推動動能轉換，實現高品質發展，離不開人才。希望台灣企業家特別是青年到大陸廣闊舞台展示才幹，成為國家和民族需要的創新人才。

親率80幾位台灣企業界領袖與會的蕭萬長表示，此次論壇的議題完全切合當前兩岸產業發展趨勢和合作需求，希望兩岸企業家依循新的發展方案，抓住新的發展機遇，找到新的發展動能。

蕭萬長說，山東發展十強產業的策略，與台灣多年來致力轉型升級方向相當一致。這些產業多屬台商擅長的產業創新和發展領域。台商希望與山東進行更大格局、更高層次和更廣領域的合作，共同探索動能轉換和產業轉型的新途徑，實現互利共贏的目標。