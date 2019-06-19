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川習通電後 環時社評：不懼打才有的談

2019-06-19 17:40聯合報 記者李仲維╱即時報導

環球時報19日發表社評指出，在中美嚴重僵持的情況下，川普總統北京時間昨天晚上主動打電話過來，商定中美領導人下周在日本大阪G20峰會期間會晤，從而使兩國之間的嚴重僵局出現了鬆動。

文章稱，談判的格局和結果很多時候不是談出來的，而要靠打出來。中國要想獲得一個好的談判結果，就必須不懼戰，敢於堅持。

文章表示，這一個多月中方毫不懼戰的立場和表現是正確與恰當的，它向華盛頓傳遞了一個清晰的信號：中國是壓不垮的，如果美國向中國強加不公平的條件，它就必須準備迎接一場持久的貿易戰，與中國一起承受相應的損失。

文章稱，貿易戰不會把中美任何一方打散，但它會製造困難。美國的困難是它自找的，是狂妄自大導致的結果。中美雙方接下來越來越需要拼意志，狹路相逢勇者勝的規律，逐漸開始主導中美這場遊戲。

文章指出，可以預見中美未來談判不會一帆風順，從大概率上說，中美總是要繼續做生意的，因此最終應該能夠達成協議。但是沒有熟透的果子，我們不急於去摘，過程多曲折，我們都不怕承受。中國的這種意志必須堅定不移。

過去一個多月的激烈交鋒，還會產生更大範圍的影響。美國清楚了中國不是好恐嚇、欺負的，這會對其挑戰中國利益的各種衝動產生抑制作用。

文章認為，中國政治上高度團結，經濟運行平穩。其中一個標誌就是人民幣匯率的表現，它雖然出現下跌，但跌幅很有限。對比其他國家遭到美國制裁時貨幣匯率在很短時間裡，斷崖式跌去50%甚至更多的情況，人民幣遲遲沒有像一些人預測的那樣很快破7，證明中國是有充裕後勁開展對美戰略博弈的國家。

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