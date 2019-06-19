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劉結一見台灣商界 賴正鎰邀來台走走

2019-06-19 17:26聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國台辦主任劉結一18日會見商總代表，表示儘管兩岸暫時降溫，但大陸仍會增強兩岸民間交流和產業合作，達到追求共同市場的最大利益。

全國商業總會理事長賴正鎰率領商總各行業公會理事組成的經貿參訪團，先後拜訪國台辦與商務部。

在拜會國台辦主任劉結一時，賴正鎰表示，商總各行業公會理事長此行與大陸中央部門做了充分的政策交流，還找到實際的對接窗口，作為台商未來投資大陸市場方向參考。

賴正鎰還邀請國台辦主任劉結一，到台灣看看服務業實際發展情況，聽取各個階層不同的聲音，建立兩岸既有的互信機制。

劉結一表示，在大陸高質量發展潛力階段，會重視整體發展，對台商更要做到應有盡有。大陸不僅在惠台政策大放寬，政府只管該管的地方，還會縮短審批環節，縮短程序與時間，縮小管制範圍，對台商減稅降稅，未來也會儘量促成台資企業與國營企業的合作

在商務部拜會時，賴正鎰表示，商總有141個行業別，超過142萬家會員，貢獻台灣GDP約70%，而且兩岸服貿協議的對象幾乎都在商總，他要拜託商務部與台灣經濟部的兩岸服貿與貨貿的談判都不要停。

商務部副部長王炳南回應指出，兩岸交流以來，兩岸貿易逐年成長，近幾年貿易額都保持兩位數的成長，去年更突破2000億美元。服務貿易將來更是兩岸最大的合作項目。

儘管中美貿易摩擦，國際貿易稍有受到影響，但對台商還是比較小的，他對中美貿易談判仍充滿信心。

他還說，剛通過的外資投資法，讓外資在大陸都會受到法律保障，相關配套也正在立法當中，未來會朝著加大開放，縮減管制項目，擴大准入市場。

全國商業總會理事長賴正鎰18日率領商總各行業公會理事組成的經貿參訪團，拜會國台辦...
全國商業總會理事長賴正鎰18日率領商總各行業公會理事組成的經貿參訪團，拜會國台辦主任劉結一，商總各行業公會理事長與大陸中央部門做了充分的政策交流。商總提供
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大陸國台辦主任劉結一18日會見商總代表。國台辦聲明
大陸國台辦主任劉結一18日會見商總代表。國台辦聲明
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全國商業總會理事長賴正鎰18日率領商總各行業公會理事組成的經貿參訪團，拜會國台辦...
全國商業總會理事長賴正鎰18日率領商總各行業公會理事組成的經貿參訪團，拜會國台辦主任劉結一，商總各行業公會理事長與大陸中央部門做了充分的政策交流。商總提供
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