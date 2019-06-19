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可能發表聯合聲明 港媒揭習近平訪北韓3看點

2019-06-19 15:42世界日報 中國新聞組／北京19日電

中國國家主席習近平將於6月20日至21日訪問北韓。圖為2018年6月習近平（右）...
中國國家主席習近平將於6月20日至21日訪問北韓。圖為2018年6月習近平（右）與北韓領導人金正恩在中國舉行會談。 新華社
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綜合報導指出，中國國家主席習近平20、21日出訪北韓，外界認為，雙方可能發表聯合聲明或聯合新聞公報，對兩國關係做出新表述；且習近平刻意選在G20峰會中美元首會晤前，提前訪問北韓，中國並將此訪問定義為國事訪問，性質和工作訪問與正式訪問都不同，意義非凡，有分析認為，這是習近平為G20期間和川普的會面增加籌碼。

中國外交部發言人陸慷昨天回應G20籌碼問題時表示，「我認為有這樣想法的人可能想多了」。希望任何人不要看輕了訪問本身和中方希望發展中朝關係的堅定意志。

多維新聞網引述港媒報導指出，習近平訪北韓有三個看點，一是中朝領導人互訪很多屬非官式內部訪問，甚至秘而不宣，使得習近平此次對北韓進行的國事訪問更顯得意義非凡。此次金正恩會以何種格迎接習近平，可反映平壤當局對中朝關係的態度。

二是雙方是否繼1961年簽訂《中朝友好合作互助條約》後，另發表聯合聲明或聯合新聞公報。

第三個看點是，有分析認為習在G20峰會前訪問北韓，是為和G20期間和川普的會面增加籌碼，展現中國不可被忽略的重要性。

習近平訪問北韓其實還有其他兩個值得注的看點。香港01指出，習近平訪問北韓是中國對北韓外交決策的變化和轉移，完全體現由總書記和國家主席負責，從中國前總理周恩來、李鵬、溫家寶以往出訪北韓結果，說明習近平將會就中國對北韓外交作出重要決定。中國也可能在此訪問中向北韓提及建構具有戰略意義的命運共同體。

習：中方願推動半島問題對話

另外，習近平出訪前夕在北韓媒體發表署名文章「傳承中朝友誼，續寫時代新篇章」指出，中方堅定支持金正恩帶領朝鮮黨和人民貫徹落實新戰略路線，且高興地看到，半島和平對話的大勢已形成。中方願共同推動半島問題的對話協商取得進展，為地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

2009年時任中國總理的溫家寶訪問北韓，並與北韓總理金英日會談。 新華社資料照片
2009年時任中國總理的溫家寶訪問北韓，並與北韓總理金英日會談。 新華社資料照片
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北韓習近平G20峰會
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