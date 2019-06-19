南平、金門 共推同心同源產品

2019-06-19 04:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「南平．金門、同心同源」系列產品發布會在福州舉行。 圖／本報福州傳真 分享 facebook 由南平市政府主辦「南平．金門、同心同源」系列產品發布會17日在福州市三坊七巷靜茶舉行。「只要同心就沒有距離，只要同源就一定能融合。」金門縣長楊鎮浯在致辭中說，本次產品發布會是一次務實合作的典範，雙方針對拓展兩地經貿合作，探索致力攜手打造南台融合發展之路，見證了先行先試的「南平速度」。

南平市長劉洪建在會上表示，南平市高度重視對台工作，在打造台胞台企登陸的第一家園中主動作為、先行先試，此次同心同源系列發布會是探索海峽兩岸融合發展新路，積極推動「新四通」的具體實踐，標誌著南平、金門兩地經濟深度合作發展邁入新時代。希望這些產品能得到兩岸同胞的認可，受到兩岸市場的歡迎，成為促進兩岸融合發展的「黏合劑」。

劉洪建表示，下一步，還將在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等方面進行更多的探索實踐，努力當好促進兩岸融合的划槳手，推動南台合作交流持續往深裡走、實裡走，為兩岸人民福祉作出貢獻。

金門縣長楊鎮浯則指出，同心同源系列產品不僅樹立一個品牌，更是打造一個平台，在未來兩岸經貿合作交流必將發揮著愈來愈大的作用。金門有信心和決心在其中扮演更重要角色，不斷深化交流、加速融合，在合作的路上愈走愈遠、愈走愈好。

發布會上，現場展示了同心酒、同源盞、同根茶、同心農特產等4類13種產品。武夷新區管委會與金門金翔國際有限公司簽訂投資合作協定，金門酒業股份有限公司與福建福矛酒業集團簽訂酒品合作協定。雙方將在經貿合作、文化交流、人才培養方面展開密切合作，讓更多優質的台灣技術、農產品走進閩北。同時，以實訓、就業、創業為切入口，幫助台灣青年和入駐企業能夠安心順利地「登陸」。

福建省委常委周聯清、福建工商聯主席王光遠、福建台港澳辦主任王玲、福建省委辦公廳巡視員趙彬等出席活動。