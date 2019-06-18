中國銀聯拿下首張銀行卡清算業務許可證

2019-06-18 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



目前大陸國內唯一的銀行卡轉接清算機構、中國銀聯18日從中國人民銀行手中拿到銀行卡清算業務許可證。

澎湃新聞報導，中國人民銀行18日公告，根據《關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》、《銀行卡清算機構管理辦法》等有關規定，中國人民銀行會同銀行保險監督管理委員會審查通過中國銀聯的申請，特向其頒發《銀行卡清算業務許可證》。

雖然在大陸境內從事人民幣清算業務多年，但根據2015年國務院發布的《關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》，銀行卡市場全面實施准入管理，雖然已獲准在大陸境內展業的銀行卡組織，中國銀聯也需滿足相關准入條件，並憑原批准展業文件申請准入。

人民幣轉接清算市場還在等待除中國銀聯以外的新玩家。目前，境外卡組織只能通過雙標卡（如銀聯+Mastercard）的方式進入人民幣轉接清算市場。

美國運通已經獲得人行點頭，成為第一家獲准進行銀行卡清算機構籌備的國際卡組織。美國運通與連連數位科技有限公司在2017年10月成立連通（杭州）技術服務有限公司。去年11月人行表示，通過連通公司提交的銀行卡清算機構籌備申請。

今年3月，另一大國際卡組織萬事達（Mastercard）和網聯平台結合，在北京成立萬事網聯資訊技術（北京）有限公司，其中，網聯科技有限公司持股49%，萬事達合計持股51%。目前，萬事達和網聯尚未獲准籌備銀行卡清算機構。

人行在公告中表示，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡市場准入工作，持續完善銀行卡市場監管體系，維護相關各方合法權益。