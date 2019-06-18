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支援遼寧艦抗美日情蒐 解放軍「運9」飛越宮古海峽

2019-06-18 18:36世界日報 中國新聞組／北京18日電

日本防衛省發布消息，解放軍一架運-9情報收集機6月16日穿越宮古海峽前出西太平洋，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行識別監視。軍事專家研判，運-9此行應是支援目前仍在西太平洋進行例行訓練的遼寧號航母戰鬥群。

觀察者網報導，日本防衛省統合幕僚監部還發布了該運-9的飛行路線，路線圖顯示，該架運-9情報收集機（日方稱Y-9情報收集機，照片顯示「高新8號」）是經沖繩本島和宮古島之前的宮古海峽空域南下，從東海空域突破島鏈進入西太平洋空域。在進入西太平洋空域後，運-9還調轉航行在那霸東南部空域進行了往返飛行。隨後，再次經宮古海峽從西太平洋空域返回東海上空。

這是兩周以來，解放軍「高新」系列電子戰機第二次飛越宮古海峽。5月29日，解放軍曾派出運-8電戰機飛越對馬海峽，運-9情報收集機飛越宮古海峽。

報導指出，遼寧號航母戰鬥群6月10日穿越宮古海峽前出西太平洋訓練，日本自衛隊依照慣例，派遣艦機進行識別監視。這是日本自衛隊首次確認中國航母通過對馬海峽。

軍事評論員認，目前，遼寧號戰鬥群攜帶北部戰區驅逐艦支隊，正在西太平洋密集訓練。美，日戰機、特種作戰飛機和戰艦在過去一周裡應該會密集出動監視，並收集電磁信號。因此解放軍此次出動高新8號戰機，可能是了應對美日戰機，收集電磁信號，並支援遼寧號航母戰鬥群。

戰機解放軍自衛隊
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