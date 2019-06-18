韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

2019-06-18 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜拚國民黨總統初選，日前表示如果有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，「除非、除非、除非、Over my dead body」，這番說法已在大陸發酵，陸媒稱，「這得有多深的仇、多大的恨，才能說出如此狠毒的咒語！這樣的毒誓，恐怕連蔡英文也發不出來」。

華夏時報海外部主任王義偉在華夏時報網「台海觀瀾」專欄發表評論， 標題為「語不驚人死不休，韓國瑜怒懟一國兩制意欲何為」。

內容稱，一個人只有懷著深仇大恨，才會咬牙切齒地發出毒誓，「說實話，筆者看到韓國瑜這段講話的視頻時，是大吃一驚的」，雖然吃驚，但對於韓國瑜口出惡言背後的動機，還是要分析分析。

評論說，首先，「一國兩制」在台灣已經被污名化。不但綠營反對，藍營也不認同。其次，與其他政治人物相比，韓國瑜有一個「短處」被對手抓住了，就是他前不久到大陸訪問時，曾到香港中聯辦參訪，此行被綠營放大了，認為他進這個機構，標誌著他認同香港的「一國兩制」，加上最近香港因為修改逃犯條例引發的風波，就使得韓國瑜更像是有了原罪一樣，被對手追著打。

評論表示，「更要命的是國民黨內部還有人背後給了韓國瑜一拳」，郭台銘一方面說香港的一國兩制是失敗的，同時說早就勸韓國瑜不要去中聯辦，「韓國瑜一聽就急了，說你沒勸過我啊」。再者，2020大選已開打，蔡英文一方一定會升高兩岸對抗，對一國兩制的詆毀和污衊會越發肆無忌憚。

評論說，基於原因，韓國瑜才表現得比綠營、比蔡英文還要激進，不惜發出毒誓，以便和一國兩制徹底劃清界限，「韓國瑜此舉，過分了，大可不必」。

評論分析，韓國瑜此舉，是善惡不分外，也讓大陸和高雄的經貿、文化、旅遊交流即刻陷於十分尷尬的境地，同時也使國民黨與大陸的交流陷入尷尬的境地。