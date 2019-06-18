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習近平此時出訪北韓 陸學者：為朝鮮半島無核化

2019-06-18 12:48聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國家主席習近平北韓領導人金正恩邀請，將於20日至21日對北韓進行國是訪問，期間雙方將舉行會談。復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永分析，兩國領導人會談最重要的議題是朝鮮半島無核化，要確認朝鮮半島完全無核化的各方意志與決心，並堅持對話和政治解決的方式。

人民日報海外版的旗下微信號「俠客島」刊出採訪鄭繼永的問答，解讀習近平此時出訪朝鮮，深意何在。

鄭繼永表示，選擇這個時間出訪節點具有深刻意義，目前，中國與北韓關係處於高水平時期，雙邊戰略溝通常態化需要做出適當回應。

鄭繼永指出，會談將會涉及到很多方面，最重要的，關於確認朝鮮半島完全無核化的各方意志與決心，目前北韓與美國關係遲滯不前，局勢令人擔憂，此時中國外交的積極參與，將會賦予朝鮮半島問題的解決以新的動力，並提示新的方向。除此之外，雙邊經貿問題也會被重點提及，也會談到雙邊人文交流問題，如教育與教學合作、在北韓的漢語教學推廣、中國文化普及、文化觀光領域的合作提升等。

至於美國總統川普11日表示，他再次收到金正恩的來信，如何解讀金正恩為什麼會主動再次致信川普？鄭繼永分析，金正恩願意通過會談來解決問題，並已經採取了諸如炸燬核試驗場、廢棄火箭發動機試驗場等舉動，但這一新道路並非是重新回到對抗的老路上，而是有可能走出北韓式的「新棄核道路」。

他認為，金正恩去信，極可能是在奉勸朝美繼續走在會談的道路上，北韓拿出了行動，美國也應該拿出積極的態度，否則未來的核談判將可能不再以美國為中心舉行。

鄭繼永說，金正恩調整了發展戰略，改變了「核經併進」路線，轉向「實現朝鮮半島完全無核化」、「全力發展經濟」的新路線，也加強基礎設施的建設等，面對觀光客的各種拍照，除了軍事設施之外，管理已經十分鬆懈。這從側面也反映出朝鮮已經產生了相當的自信。

圖為中共總書記習近平（右）與北韓領導人金正恩今年一月八日在北京舉行會談。（美聯社...
圖為中共總書記習近平（右）與北韓領導人金正恩今年一月八日在北京舉行會談。（美聯社資料照片）
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