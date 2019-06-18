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【重磅快評】風已經變了 總統大選已是恐懼反恐懼之戰

2019-06-18 11:50聯合報 記者主筆室╱即時報導

今年年初習近平發表「告台灣同胞書四十周年談話」，提出「一國兩制、台灣方案」倡議，蔡英文就彷彿「撿到槍」，立即化身抗中「辣台妹」，民調扶搖直上；這次香港兩度湧出百萬人為反「送中條例」上街並與港警爆發衝突，甚至逼迫林鄭月娥下台後，對蔡英文而言，不只是撿到槍、撿到砲，恐怕是撿到飛彈了。

香港兩度上演百萬人上街頭的爆量抗爭，增添北京的煩惱，在與美國貿易戰陷入僵局之際，這一場抗爭的無端升高，可謂屋漏偏逢連夜雨，所謂堡壘都是在內部被攻破的，雖然至今並未傳出任何習近平對香港這場抗爭的真實看法，但他勢必頗為憂慮，這從修法無限期擱置可以看出端倪，北京擔心星星之火可以燎原，若不趕緊止住，火苗恐往一些不曾意料的方向竄燒，毀了所有既定的政治日程。

但鏡頭轉向台灣，習近平恐怕不曾想過，他的年初談話，以及半年後香港冒出來的這場「反送中」，已經同時改變了台灣的政治軌跡。

亦即，他的談話與反送中兩起事件，已重新定義了明年的總統大選。習的年初談話只是一個政治宣告，頂多就是激起一些漣漪，讓蔡英文當成突破黨內圍剿的槓桿與武器，「反送中」卻是一次風起雲湧、震撼全球的意志展示；「一國兩制」從只是被不斷老調重彈的不受歡迎的理論，變身為彷彿讓人人驚怖、恐懼的幽魂。去年九合一選舉以「發大財」這句口號所召喚的「經濟」軸線，已被這場海岸彼端的這場運動，再次歸位為統獨對決、民主或專制這一類十分傳統的「政治」主軸。

蔡英文原即緊咬著抗中訴求，其後再因「反送中」而在總統初選中勝出，蔡英文豈可能放過這個彷彿天上掉下來的禮物，她的競選策略可說從習近平談話就已確定，亦即「反中抗中的總集結」，並勢必沿著這條戰線一路打到投票結束。

相反地，國民黨選將一線拉開都是「經濟」咖，韓國瑜「發大財」、「庶民經濟」毋庸贅述，郭台銘的「AI島」、「精密製造高地」，甚至朱立倫自許的「財經總統」，無一不是向創造經濟成果的訴求靠攏，他們恐怕不曾真正察覺──風已經變了。韓國瑜竟然沈浸於龍舟賽的喧天鑼鼓而忘卻、忽略港人這樣猶如井噴似的抗爭，其反映的正是國民黨人政治嗅覺的遲鈍。

但與其說總統大選是「統獨對決」，不如說是「恐懼」與「反恐懼」的角力。這次「反送中」黑鴉鴉百萬群眾的原動力就是恐懼，他們擔憂修法通過後，北京多了一道任意門，可將任何港人「引渡」到內地。而這一層恐懼甚至感染台灣，不論流傳的論述真實與否，擔心過境香港也可能像前年李明哲一般被帶走，已經是台灣人心中憂慮的狂魔。

「恐懼」是一種導電的介質，威力十分驚人，韓國瑜必須要找出他的「庶民政治」，郭台銘也要打造他的「民主高地」，連柯文哲的「一家親」恐也要添點「兩家仇」，否則總統大選這一場政治的正面遭遇戰，只怕會烈火焚身。

香港爆發超過百萬人「反送中」抗議遊行，分析認為這是強勢的中國領導人習近平罕見挫敗...
香港爆發超過百萬人「反送中」抗議遊行，分析認為這是強勢的中國領導人習近平罕見挫敗。聯合報系特派記者王騰毅／攝影
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韓國瑜香港反送中
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