G20前習近平訪問北韓 美中不再彼此克制？

2019-06-18 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國家主席習近平20日將對北韓進行為期兩天的國是訪問，這是2005年以來大陸國家主席首次訪問北韓。外媒報導，此次會晤適逢美國與北韓、以及美中關係緊張，學者稱，此舉可能表明在G20日本峰會前，美中之間「不再彼此克制」。

英國《金融時報》報導，此次會晤恰逢緊張時刻，美國和朝鮮在無核化與制裁問題上的談判陷入僵局，而美國與中國在貿易和技術上激烈角力。

報導表示，近幾個月來，美國與北韓關係惡化，今年2月，川普與金正恩在河內舉行的第二次峰會以破裂告終。北韓5月發射了幾枚短程彈道導彈，這是自2017年以來該國首次進行此類武器試驗，並使重啟談判的努力進一步複雜化。

報導引述首爾梨花女子大學教授列夫-艾瑞克•伊斯禮(Leif-Eric Easley)表示，習近平決定本周訪問平壤，可能表明在本月G20日本峰會前，華盛頓與北京之間「不再彼此克制」。

伊斯禮表示，看上去像是習近平在等著打出北韓這張牌，而川普政府在人權和制裁新的中國實體上不留情面，為貿易戰達成停火協議爭取餘地，另一方面，如果習近平能夠利用這次出訪，爭取到金正恩作出新的無核化承諾，就可能會給美中及首爾與平壤之間的外交活動打開局面。

約翰•霍普金斯大學駐首爾研究員達西•卓特(Darcie Draudt)表示，習近平的訪問標誌著「北韓的一個大轉身」，此前金正恩在2018年曾努力尋求與韓國和美國建立新的對話渠道，而金正恩很可能會爭取與北京方面加強政治和經濟接觸，後者歷來是其最大的盟友。