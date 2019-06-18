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香港警方改口：沒說整個事件是暴動 5人涉暴動被捕

2019-06-18 08:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

香港警方將6月12日反修訂《逃犯條例》示威衝突定性為「暴動」，事隔5日後，港警務處長盧偉聰17日澄清，「暴動」說法是指當日有一小部分人行為涉干犯暴動罪，「沒說整個事件是暴動」，大部分人示威者是和平示威。

明報報導，612衝突造成81人受傷，盧偉聰當日形容事件為「騷亂」，但警務處同日新聞稿形容是「暴動」；翌日盧偉聰回應傳媒仍將事件定性為「暴動」。前天周日百萬市民遊行，除要求政府撤回修例，亦要求警方撤回暴動定性。

盧偉聰指出，12日下午在立法會示威區，有人以磚頭、鐵枝、鐵馬衝擊警方，還有一小部分人使用暴力衝擊警方防線，其行為涉暴動罪，「我們說這個情况是暴動，是因為有些人當時在現場是使用暴力行為」，但「沒說整個事件是暴動」。

他進一步說明，當日大部分示威者是和平示威，「如果沒有參加過任何暴力行為，毋須擔心會觸犯暴動罪」。

他稱，截至目前為止，警方共拘捕15人涉觸犯暴動罪及暴力罪行，其中5人涉暴動罪；警方同日在周邊地方拘捕17人，涉觸犯其他罪行，包括未能出示身分證、遊蕩、藏有工具可作非法用途等。

他說，暴動罪檢控門檻非常高，警方須蒐集充分證據，並諮詢律政司才決定檢控與否。

至於被問到對示威者過分使用武力會否道歉，他未有回應。

民主黨立法會議員鄺俊宇批評，盧偉聰「局部地區性暴動」說法難以自圓其說，促警方撤回將當日示威定性為暴動，他昨晚已向立法會提出在明天立法會休會辯論；民陣批評盧偉聰並沒有撤回「暴動」定性，要求他問責辭職。

香港警務處處長盧偉聰晚上舉行記者會，進一步解釋暴動說，他指出是形容在場某一些人以...
香港警務處處長盧偉聰晚上舉行記者會，進一步解釋暴動說，他指出是形容在場某一些人以暴力衝擊警方防線涉及暴動罪，大部分人是和平示威者，未涉及暴力的示威者不會被控罪。特派記者王騰毅／攝影
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