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港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

反送中示威群眾晚上依舊在立法會外聚集，現場遭遇意見不同的民眾，眾人以齊呼口號的方式將他勸離。超過百萬人再度上街遊行隔天，香港警務處處長盧偉聰晚上首度會見媒體，進一步解釋6月12日的暴動說，他指出當日在立法會外示威區，有人以磚頭、鐵枝衝擊警方防線，警方當天所稱的「暴動」，只是形容在場某一些人以暴力衝擊警方防線涉及暴動罪，大部分人是和平示威者，未涉及暴力的示威者不會被控罪。

香港警務處處長盧偉聰晚上舉行記者會，進一步解釋暴動說，他指出是形容在場某一些人以...
香港警務處處長盧偉聰晚上舉行記者會，進一步解釋暴動說，他指出是形容在場某一些人以暴力衝擊警方防線涉及暴動罪，大部分人是和平示威者，未涉及暴力的示威者不會被控罪。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威群眾晚上依舊在立法會外聚集，遭遇意見不同的民眾，眾人齊呼口號將他勸離。...
反送中示威群眾晚上依舊在立法會外聚集，遭遇意見不同的民眾，眾人齊呼口號將他勸離。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威群眾晚上依舊在立法會廣場聚集，並未撤退。特派記者王騰毅／攝影
反送中示威群眾晚上依舊在立法會廣場聚集，並未撤退。特派記者王騰毅／攝影
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香港警務處處長盧偉聰晚上舉行記者會，進一步解釋暴動說，他指出是形容在場某一些人以...
香港警務處處長盧偉聰晚上舉行記者會，進一步解釋暴動說，他指出是形容在場某一些人以暴力衝擊警方防線涉及暴動罪，大部分人是和平示威者，未涉及暴力的示威者不會被控罪。特派記者王騰毅／攝影
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立法會香港反送中
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