港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

相關新聞
習近平應金正恩邀請 20日訪問北韓2019-06-17 19:25
通水、通電、通氣、通橋 劉結一：金廈小四通完全可行2019-06-17 20:00
剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想2019-06-17 22:06
習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好2019-06-17 17:17
川普要問習近平香港事 陸慷：干涉內政堅決反對2019-06-17 18:41
2歐企參與中國5G網路建設 環球時報：恐讓美十分尷尬2019-06-17 17:34
不甩美打壓…芬蘭軍方買150架大疆無人機2019-06-17 17:25
中共黨媒9問9答中美關係 祭「長期鬥爭」動員令2019-06-17 16:25
台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣2019-06-17 14:54
海峽論壇／汪洋：兩岸經濟優勢 應截長補短2019-06-17 14:29
陸官媒質疑反對派策動「不明就裡」的港人上街2019-06-17 12:18
羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？2019-06-17 11:33
中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白2019-06-17 11:27
龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」2019-06-17 10:02
讓美國尷尬？ 陸5G招標 挑中2歐企2019-06-17 00:35
京台兩地高山族豐收節聯誼活動在台灣會館舉行2019-06-16 18:46
陸委會嗆海峽論壇是「統戰大會」 威脅民主自由2019-06-16 16:28
無懼美打壓！大疆無人機獲芬蘭軍隊採購150架2019-06-16 15:54
海峽論壇大會開幕 汪洋大談兩岸必須必然統一2019-06-16 14:25
習近平66歲生日 普亭送上一整箱俄羅斯冰淇淋祝壽2019-06-16 13:51
海峽青年論壇 台青：西進首重「接地氣」2019-06-16 13:22
曾永權海峽論壇致詞 多次提及「九二共識」重要性2019-06-16 12:03
海峽論壇政界止步？ 沈智慧赴陸演講被網友酸2019-06-16 11:36
海峽論壇登場 汪洋：台灣人士報名勝以往2019-06-16 11:16
海峽論壇開幕 曾永權會見大陸政協主席汪洋2019-06-16 11:12
香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債2019-06-16 11:09
海峽青年論壇 強調「接地氣」2019-06-15 23:59
退休1年半後… 南京政協前主席沈健車內服毒自殺2019-06-15 12:31
高鐵專家、前北京交大校長寧濱 車禍逝世2019-06-15 12:30
不甩陸委會？北市澎湖金馬都要去海峽論壇2019-06-15 00:16
海峽論壇今開幕 逾萬台人參加2019-06-15 00:15
美國會提香港法案 陸外交部嚴正交涉2019-06-15 00:13
六四30週年 海內外學者：中共從未改變2019-06-11 16:57
一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行2019-05-10 18:16
熱門文章
香港最美風景！遊行「摩西分紅海」讓路救護車影片瘋傳2019-06-17 09:17
羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？2019-06-17 11:33
新聞眼／3關鍵2劇本 香港壓力傾洩北京2019-06-16 23:59
緩修「送中」紐時：習掌權後最大政治讓步2019-06-17 00:13
香港百萬人再怒吼 特首道歉 重啟修例無時間表2019-06-17 00:31
台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣2019-06-17 14:54
凌友詩：香港人「反送中」是明白歧視大陸法制2019-06-17 14:31
群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚2019-06-17 16:54
香港200萬人黑衣反送中 陸媒繼續沉默2019-06-17 09:14
最新／反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話2019-06-17 17:39
送中條例暫緩，特首林鄭月娥竟稱台灣是關鍵！揭開台港交涉內幕，看香港政府如何前後矛盾2019-06-17 13:38
讓美國尷尬？ 陸5G招標 挑中2歐企2019-06-17 00:35
【重磅快評】香港200萬人反送中 台灣的該與不該2019-06-17 11:01
香港「盾牌女孩」在鎮暴警察前靜坐 成反送中代表形象2019-06-17 14:21
逃犯條例修法引擔憂 香港大亨轉移資產到新加坡2019-06-16 23:49
香港民陣稱遊行人數200萬+1人 那「1人」是誰？2019-06-17 10:16
習近平應金正恩邀請 20日訪問北韓2019-06-17 19:25
喊停或喊撤？港府消息人士：逃犯條例會「自然死亡」2019-06-17 11:47
台灣萬人撐香港 港生唱海闊天空激動落淚2019-06-16 23:11
行會成員：暫緩與撤回無異 港府沒能量重推修例2019-06-17 09:45
富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象2019-06-17 16:12
反送中是巨變開端？謝金河：王志民才是香港的大家長2019-06-17 11:46
黃之鋒歸隊開砲：林鄭流淚港人流血！撤回是唯一出路2019-06-17 15:36
「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛2019-06-17 17:07
「當你對邪惡沉默，香港將只剩下恐懼」一個香港對沖基金經理人的反送中告白2019-06-17 14:04
台灣萬人撐香港 她感動「謝謝相挺」2019-06-17 00:35
中聯辦急召港政要 呼籲共度難關2019-06-17 00:16
遊行過後街頭沒垃圾 網友大讚高素質：香港人好棒2019-06-17 15:30
學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗2019-06-17 21:27
近200萬港人反送中 華郵：港府與人民關係破裂2019-06-17 09:04
中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白2019-06-17 11:27
龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」2019-06-17 10:02
影／黃之鋒出獄加入反送中：林鄭下台 繼續抗爭2019-06-17 17:05
剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想2019-06-17 22:06
司機拒收錢趕接黑衣人 中大生從誤會到感動：原來司機一直同行2019-06-17 14:37
輔大學生挺反送中 教授：香港自由被「性侵」2019-06-17 15:10
恒大砸1.2兆 攻新能源車2019-06-16 23:29
陸官媒質疑反對派策動「不明就裡」的港人上街2019-06-17 12:18
習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好2019-06-17 17:17
川普要問習近平香港事 陸慷：干涉內政堅決反對2019-06-17 18:41
留言