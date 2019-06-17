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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好

2019-06-17 17:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國家主席習近平將配合28日起登場的G20大阪領袖峰會，進行就任大陸國家主席後的首次訪日。大陸外交部今天即表示，「旅日」大熊貓「香香」延長留日時間，望能繼續促進中日友好，推動中日關係健康發展。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會被問到，能否證實旅日大熊貓「香香」延期送還的協議已生效？

陸慷證實，根據《中國野生動物保護協會與日本國東京都共同開展大熊貓保護研究合作協議書》，在東京上野動物園出生的大熊貓幼崽「香香」應於滿兩周歲時送還中國。經中日雙方商定並簽署的補充協議，送還中國的這一事件將延遲一年半至2020年12月底。有關協議已經生效。

陸慷表示，大熊貓是中國國寶，也是促進中外友好交流的使者，很高興看到「香香」在日本得到了悉心照料和友好款待，也從一個個細節中感受到日本人民對「香香」的喜愛與不捨，應日方請求，中方同意「香香」在日本多停留一段時間，

在東京上野出生的熊貓「香香」，是上野公園動物園的鎮園之寶，深受日本人喜愛。2017年6月「香香」出生後，迅速佔據日本各大報紙網站頭條，紅遍全日本，大家都想來看「香香」，為此，日本園方還採取了抽籤制，一個月內每天只接待2000人。

根據協議，「香香」原定今年6月份歸還給中國。東京都知事小池百合子曾表示，日本民眾都呼籲希望能延期還熊貓，也有日本網友表示「請用安倍交換香香！」

圖為大熊貓「香香」。（新華社）
圖為大熊貓「香香」。（新華社）
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